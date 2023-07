La ragazza di Teheran, di Marjan Kamali

di Giovanna DArbitrio



Quando la giovane Mahsa (Zhina) Amini mor in custodia per le percosse inferte dalla polizia morale iraniana il 16 settembre 2022, si scaten una violenta rivolta popolare che ancora continua in tutto il Paese, anche se i tg ora ne parlano poco. E in verit molti sono i libri che trattano dei problemi della condizione femminile, in particolare in quei paesi in cui le donne non godono dei diritti umani e civili, paesi dai quali spesso sono costrette a fuggire. Tra i libri pi recenti che mettono in evidenza tale tema, segnaliamo, di(Ed. Libreria Pienogiorno).Il libro viene cos presentato:In effetti il libro racconta la storia di Roya il cui padre negli anni 50, approvando le leggi dello lo Sci che favorivano listruzione femminile, con molti sacrifici iscrive le figlie in una prestigiosa scuola privata. Roya una ragazza tranquilla che ama frequentare la cartoleria del signor Fakhri il quale sostiene le idee progressiste dei giovani, amanti di democrazia e letteratura. Qui Roya e Bahman sincontrano, sinnamorano e decidono di sposarsi, anche se Badri, la madre di Bahman, fortemente contraria: ha sposato un ingegnere e per il suo unico figlio ha grandi progetti e preferirebbe che lui sposasse una donna dellalta societ.I giovani decidono di organizzare il loro matrimonio in segreto, ma purtroppo tutto ci rester solo un sogno, poich lui non si presenter allappuntamento stabilito e lei sar costretta dalla famiglia a fuggire negli Stati Uniti con la sorella per salvarsi. A distanza di anni si chieder ancora le ragioni di quel mancato appuntamento e il destino le fornir le risposte in modo imprevisto.racconta in modo coinvolgente una storia commovente e dolorosa in cui si parla spesso di fato, ma in realt sono gli eventi storici che spesso travolgono le persone, eventi contro i quali si pu solo scegliere in che modo reagire.Un romanzo interessante che anche uno spaccato depoca su avvenimenti, tradizioni, usanze e in particolare sui desideri di una generazione un tempo ancora fiduciosa nel futuro. Nata in Turchia da genitori iraniani e cresciuta tra Iran, Germania e Stati Uniti, Marjan Kamali ha scritto diversi libri divenuti best seller tradotti in molte lingue e pubblicati in tutto il mondo.Molto apprezzato da lettori e critica il suo ultimo romanzo di cui lautrice ha parlato in esclusiva in unintervista per