Napoli Basket, Llompart Ŕ il nuovo Responsabile Area Tecnica I

di Mario Triggiani



Prende sempre pi¨ forma l'organico della Generazione Vincente Napoli Basket rivoluzionato da Alessandro Dalla Salda. Il nuovo amministratore delegato dei partenopei, che giÓ in sede di presentazione aveva annunciato grossi cambiamenti nell'organigramma societario, ha da ieri definito il personale del settore che si occuperÓ del mercato degli azzurri. ╚ stato infatti annunciato che Pedro Llompart sarÓ il nuovo Responsabile dell'Area Tecnica della GeVi. Dopo una carriera durata 22 stagioni disputate tra Spagna ed Italia (dal 2017 al 2019 con Reggio Emilia), Llompart ha chiuso con il basket giocato nel 2022 per passare dietro la scrivania del C.B. Benidorm, con cui ha avuto la sua prima esperienza come Responsabile Area Tecnica. Ad affiancare Llompart nella sua prima esperienza dirigenziale italiana ci sarÓ il Direttore Sportivo Giuseppe Liguori, artefice delle promozioni della Pallacanestro Sant'Antimo dalla serie C alla LegaDue. Ora che sono stati individuati i dirigenti che si occuperanno del mercato Ŕ tempo di passare alla definizione dello staff e della squadra che difenderanno i colori azzurri nel prossimo campionato di Serie A. Coach Pancotto, che ha conquistato la salvezza lo scorso 8 maggio dopo essere subentrato a Buscaglia a gennaio, ha ancora un anno di contratto come assistente ma non Ŕ da escludere una sua permanenza come capo-allenatore. Altre piste calde sono quelle che portano a Walter De Raffaele e Luca Banchi. Sul fronte giocatori non ci sono invece contratti in essere per la prossima stagione, quindi bisognerÓ ricostruire da zero, a partire dagli eventuali rinnovi fino alla scelta degli stranieri.