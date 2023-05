Premio Pavoncella - XII Edizione

di Giovanna D'Arbitrio



Siamo lieti di comunicare che la XII Edizione del prestigioso, dedicato alla creativit femminile, questanno avr luogo il 24 giugno presso la Corte comunale di Sabaudia, un Premio ideato dalla fondatrice di Arte/Oltre, dott., ormai diventato evento internazionale al quale la Presidenza del Consiglio ha offerto ancora una volta il suo Patrocinio.In attesa dei nomi di tutte le vincitrici, apprendiamo che gli Speciali Riconoscimenti die disono stati assegnati rispettivamente a, prima donna eletta Primo Presidente della Corte di Cassazione e ad, collaboratrice scientifica dellIstituto Europeo di Oncologia IEO, inserita dalla Bbc tra le cento donne pi influenti ed ispiratrici del mondo per le sue ricerche sulla prevenzione oncologica.Ed ecco il primo Comunicato di, Capo Ufficio Stampa:(A cura di Romano Tripodi Responsabile della Comunicazione).Per quanto riguarda la sottoscritta, il Premio Pavoncella ha sempre pi consolidato i miei rapporti tra Napoli e Sabaudia. Amo Napoli, la mia citt, ma da anni sento anche il grande fascino di Sabaudia dove insegnai inglese negli anni 70 nella locale scuola media, quando mi trasferii per seguire mio marito, assunto come dirigente dalla MIAL, unindustria ora purtroppo chiusa da anni.A Sabaudia incontrai, sorella del compianto, nostro caro amico, stimato e indimenticabile Capo Dipartimento Ragioneria presso la Federico II di Napoli.Cominci cos un proficuo rapporto, Napoli-Sabaudia, non solo gestito dalla sottoscritta ma anche da altri amici di Francesca (campana doc).E anche se da alcuni anni ho lasciato il mio incarico di membro della Giuria per problemi familiari, continuo a collaborare in vari modi e in particolare con i miei articoli pubblicati su vari siti on line.Senzaltro un Premio che va difeso e tutelato, poich esalta le Donne e la Cultura in tutti i campi.