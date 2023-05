La Cappella di San Gennaro a Napoli e il suo Tesoro

di Achille della Ragione

Laa Napoli e il suo Tesoro La Cappella di San Gennaro una delle meraviglie della Napoli, adorna di capolavori del, Giovanni, Jusepe de, Cosimo, Francesco, oltre che di opere di altissimaLa storia della sua realizzazione racconta inoltra lefra rivalit, aspirazioni, gelosie, tramandate da numerose leggende: la(fondata nel 1601 a tale scopo e ancor oggi incaricata della custodia della Cappella e del Tesoro) decise di affidarne la decorazione ad artisti non napoletani, al fine di ricorrere ai migliori talenti europei ed evitare lotte locali. Ne segu la rivolta dei pittori partenopei che sfoci in veri e propri atti di violenza.Cupola affrescata da Giovanni Lanfranco con il Paradiso. Nei quattro pennacchi si dispiegano gli affreschi del Domenichino dedicati alle storie di San Gennaro e dei Santi Compatroni di Napoli.Ledificio fu costruito lungo il fianco destro del Duomo, quale ringraziamento a san Gennaro per la fine dellache nelaveva flagellato la citt, in quegli anni colpita anche dalla guerra fra Francia e Spagna. Nella sua decorazione fu affidata al Domenichino, dopo che numerosi pittori fra i quali il Cavalier dArpino e Guido Reni avevano rinunciato allincarico a causa dellee dellemesse in atto contro di loro. Lo stesso Domenichino port a termine il lavoro, e a pi riprese convinto dalla Deputazione a tornare a Napoli, fino allanel 1641: avvelenato, secondo una voce popolare.Nel corso di dieci anni Domenichino realizz un ciclo die dipinti dedicati alla vita di San Gennaro e ai Santi compatroni di Napoli: si ammirano nei sottarchi, nei pennacchi, nei lunettoni e nei cinque dei sei dipinti su rame che sormontano gli altari laterali della Cappella. Il sesto dipinto opera di Jusepe de Ribera, raffiguranteLa morte improvvisa del Domenichino rese necessario il coinvolgimento di un altro artista al fine di completare la decorazione interna: fu dunque chiamato Giovanni, che a Napoli aveva gi lavorato alla Certosa di San Martino, al Ges Nuovo e nella chiesa dei Santi Apostoli. Lanfranco affresc la cupola della Cappella con una rappresentazione del, magnifico esempio di illusionismo barocco.Oltre alle opere darte, la Cappella di San Gennaro uno scrigno di: vi si ammirano infatti il celeberrimo- risalente al 1305, dono di re- e ilopera del Vinaccia, preceduto da due sontuosi candelieri del 1671. La Cappella inoltre popolata dain argento dei, opere fra gli altri di Giulio Finelli allievo di Gian Lorenzo Bernini.Fra le altre opere darte vanno annoverati l, disegnato da Francesco Solimena, ile il grandedingresso, entrambi di Cosimo Fanzago.Nella Cappella sono custodite le reliquie e il: in una cassaforte dargento dietro laltare maggiore sono racchiuse lecon il sangue del Santo, che vengono estratte tre volte lanno in occasione delle ricorrenze liturgiche, mentre il Busto trecentesco contiene le ossa del cranio.Il corpo del Santo si trova invece nel succorpo del Duomo, la cripta rinascimentale ricavata sotto il presbiterio della Cattedrale e a lui intitolata.Per comprendere tale separazione delle reliquie opportuno riferirsi alla, vescovo di Benevento che nel IV secolo mor decapitato nei pressi della solfatara di Pozzuoli. Nel V secolo le reliquie furono trasportate da Pozzuoli alle catacombe di Napoli (che da lui presero il nome), per essere poi trafugate nell831 dal principe longobardo Sicone e portate a Benevento (dal 571 Ducato Longobardo).A Napoli rimasero alcune ossa del cranio - custodite entro lo splendido busto donato da Carlo II dAngi - e le ampolle con il sangue. Tra il XII e il XIII secolo, in unepoca funestata da guerre e saccheggi, le ossa furono riparate al santuario di Montevergine da dove, nel 1497, furono solennemente traslate del Duomo di Napoli e collocate sotto il presbiterio.Le opere doreficeria che non si trovano nella Cappella sono esposte presso ladiacente, una collezione di capolavori unica al mondo che si creata nel corso dia testimoniare sia lincredibilee la, scultori, argentieri dal quattordicesimo al ventesimo secolo, sia ladi varia estrazione, dai popolani ai nobili, re e regine.Fra gli oggetti esposti - calici, pissidi, ostensori, candelabri, busti e statue, parati daltare - due in particolare colpiscono per il loro aspetto, del tutto straordinario, e per le storie che raccontano: la collana di San Gennaro e la mitria.Lafu realizzata a partire dalper ornare il Busto del Santo: lincarico fu conferito dalla Deputazione della Real Cappella del Tesoro allorafo napoletano Michele Dato con lutilizzo di diamanti, smeraldi e rubini donati dalla Deputazione stessa e montati su tredici elementi collegati a maglia. Il risultato finale per fu ritenuto poco prezioso e nei decenni successivi la collana fu arricchita dain visita: tra di essi la regina Maria Carolina dAsburgo, Francesco I dAustria, Giuseppe Napoleone Bonaparte, la regina Maria Cristina di Savoia, Vittorio Emanuele II di Savoia, Carlo III di Borbone.Nella parte superiore della collana furono inseriti due orecchini con diamanti e perle donati da una, che si era recata nella Cappella per ringraziare San Gennaro di averla salvata dalla peste del 1844: gli orecchini erano il bene pi prezioso della devota, tramandati di madre in figlia da generazioni. La Deputazione, ritenendo il gesto nobile, decise di applicare i due gioielli allopera.Al centro si osserva invece un anello con diamante, donato dain occasione della sua visita: la consorte di Umberto II di Savoia si present in visita alla Cappella a mani vuote, mentre la tradizione prevedeva di offrire un dono al patrono. Dopo un iniziale imbarazzo, Maria Jos si sfil dal dito lanello e lo don alla Deputazione, che decise di inserirlo al centro, fra gli orecchini della popolana. La composizione finale dellopera dunque il risultato di, nel magnifico assemblaggio di gioielli di manifatture ed epoche diverse e di committenze illustri.Lail capolavoro pi celebre del Tesoro e uno degli oggetti pi preziosi al mondo, composta da, 198 smeraldi, 168 rubini, 3.328 diamanti, montate a comporre un disegno di fiori, foglie e racemi. Fu realizzata a partire dal 1712 da Matteo Treglia insieme a 50 collaboratori grazie a donazioni eche coinvolsero popolani, esponenti del clero, nobili, limperatore stesso. La Deputazione della Cappella del Tesoro ne commission la realizzazione per ornare il busto-reliquiario di San Gennaro.Oltre allargento della montatura, che costituisce il fondo della Mitra, si osservano dorature che esaltano la cromia dei diamanti, dei rubini e degli smeraldi. Ogni pietra inoltre rappresenta un, quale laspetto spirituale della fede (i), lumanit simboleggiata dal sangue di San Gennaro (i), la perfezione dellunione con Dio che dona la conoscenza (gli).Gli smeraldi sono stati inoltre nominati dai gemmologi con il nome dei deputati che commissionarono lopera: tra di essi Don Carlo Caracciolo, Don Fabio Russo, Don Carlo Serra principe di Pado, Don Giuseppe Piccolomini dAragona, Don Ottavio Gesualdo.Oltre che per la sua preziosit la Mitra anche un: dal peso di 18 kg, possiede un sistema interno di ammortizzatori per assorbire i colpi del trasporto durante le processioni religiose.Meritano infine una menzione le, che precedono la Cappella e che appartengono al percorso di visita: sincontrano dopo aver ammirato il Museo e prima di accedere alla Cappella. Anchesse affidate nel corso dei secoli alla Deputazione, sono ricche di. In particolare, nella Sagrestia disi ammira al centro del soffitto un affresco del 1668 eseguito dal pittore accompagnato dalla sua firma Jordano F [Fecit].