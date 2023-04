Ritratti di San Gennaro

di Achille della Ragione





La figura di San Gennaro stata ripresa ed esaltata dai maggiori pittori dal Cinquecento ai nostri giorni, a volte da solo, altre volte in compagnia dei suoi colleghi, come in questo dipinto diBattistello Caracciolo(fig.1) conservato nella Certosa di San Martino ed intitolato:Gloria di San Gennaro fra i santi patroni di Napoli, nel quale al centro troneggia il nostro eroe con ai piedi il reliquiario con le ampolle di sangue, mentre ai lati ammirato da altri patroni di Napoli: Severo, Agnello, Atanasio, Aspreno, Eufebio ed Agrippino.







Passiamo poi adAndrea Vaccaro, che ci raffigural'Ascensione verso il cielo di San Gennaro(fig.2) in un quadro conservato nel museo del Prado di Madrid.

Ammiriamo ora uno spettacolare affresco delDomenichino, che raffiguraL'esaltazione di San Gennaro(fig.3), conservato nel Duomo di Napoli.

Poscia in una collezione privata di Castellammare di Stabia conservato un poco noto dipinto (fig.4) diFabrizio Santafede,mentre un altro esaltante quadro diCorrado Giaquinto, raffigurante ilSanto in preghiera(fig.5), si pu contemplare a Princeton nella University Art Museum.







Nel Palazzo Reale di Napoli conservato, diFedele Fischetti, un poco noto dipinto raffigurante:San Gennaro in gloria con gli angeli(fig.6), mentre nel museo di Capodimonte vi un vero capolavoro diFilippo Vitaleraffigurante:La Vergine con i santi Nicola, Gennaro e Severo(fig.7) proveniente dalla chiesa di San Nicola e le Sacramentine.

In una cappella del Monte di Piet venerato diFrancesco De MuraunSan Gennaro(fig.8) in cui la figura del patrono rappresentato a mezzo busto in atto benedicente con il volto in posa mistica con la mano sinistra che regge il pastorale, mentre un angioletto gli mostra le ampolle poste su di un libro.

Proponiamo ora ai lettori un vero capolavoro diFrancesco Solimenache ci mostra la figura delSanto con le ampolle(fig.9), venerato nella Cappella del Tesoro di San Gennaro e poi diGiacinto Diano, nella chiesa di San Giovanni Battista a Gragnano,il celebre patrono in atto di compiere un miracolo(fig.10).







Proseguiamo la nostra carrellata mostrando un dipinto di Giovanni Balducci, conservato a Napoli nel museo diocesano, raffiguranteSan Gennaro con il cardinale Alfonso Gesualdo(fig.11), mentre in cielo due angioletti si divertono giocando. Segue poi un quadro diGiacomo del Po, conservato nel museo di Capodimonte, conSan Gennaro con i simboli vescovili(fig.12), mentre un angiolette regge le ampolle; una immagine di alta qualit cromatica, che colloca l'autore in linea con gli esiti del barocco diLuca Giordano.

Vi poiGiovanni Lanfrancoche esegue un affresco conSan Gennaro in gloria(fig.13) conservato nell'Oratorio dei nobili, divenuto da decenni inaccessibile, da quando fa parte del liceo Genovesi di Piazza del Ges.

Improvvisamente tra tanti giganti del pennello fa la sua comparsa un writer di nomeJorit, che ha affrescato con l'immagine diSan Gennaro(fig.14) un'intera parete in piazza Crocelle ai Mannesi, nel cuore di Forcella, il quartiere pi malfamato della citt.







Ritorniamo ad autori seri con il capolavoro diOnofrio Palumbo, che, in collaborazione conDidier Barra, a cui spetta la accurata descrizione della citt, ha fissato sulla tela l'immagine diSan Gennaro che cerca di intercedere per Napoli verso le divinit(fig.15), un dipinto di grosse dimensioni conservato nella chiesa della SS. Trinit dei Pellegrini.





Particolarmente dolce il dipinto diPacecco De Rosaconservato in una prestigiosa collezione privata raffiguranteSan Gennaro con un angelo reggiampolle(fig.16).

Segue poi un'opera diMattia Preti, nota a tutti i napoletani, situata a Porta San Gennaro in via Foria, che mostra laVergine con i patroni pi importanti della citt(fig.17).

Di un autore poco noto, ma bravissimo,Pietro Torres, possiamo poi ammirare, unaMadonna delle Grazie con i patroni di Napoli(fig.18) dal seno prosperoso e debordante, a lungo nella chiesa del Ges e Maria e da tempo traslocata nel museo diocesano di Napoli.

Mostriamo ora un capolavoro assoluto diLuca Giordano, gi nella chiesa di S. Maria del Pianto ed oggi nel museo di Capodimonte, che immortalaSan Gennaro che cerca di intercedere per la fine della peste del 1656(fig.19). Da notare nel quadro, oltre al solito lattante che cerca di saziarsi con le mammelle di una puerpera da poco deceduta, in secondo piano un monatto che indossa una mascherina divenuta di moda durante l'epidemia del Covid.

E concludiamo con un quadro diLouis Finson, conservato a State College, nel Palmer Museum of Art, raffiguranteSan Gennaro che mostra le sue reliquie(fig.20).







Achille della Ragione





Foto di Dante Caporali