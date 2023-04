Mare fuori, un fenomeno su cui riflettere

di Giovanna D'Arbitrio





A quanto pare la quarta stagione diattesa entro questanno, poich lo straordinario successo della serie continua. E perfino la sigla ha ottenuto il disco di platino. Ci chiediamo quindi quali siano i motivi di questo fenomeno.Anche la direttrice di Rai Fiction,, lha definita, svelando che l'Ansa in trattativa per un remake della serie negli Stati Uniti, nonch per la vendita del prodotto in 40 Paesi.La serie, creata da, apparve per la prima volta su Rai Due nel settembre del 2020 e il passaggio su Netflix ha contribuito a darle una nuova vita.Come ormai tutti sanno,narra le vicende di un gruppo di giovani rinchiusi in un Istituto di Pena Minorile, il carcere di Nisida, per aver commesso vari crimini.La storia inizia quando Carmine Di Salvo () e Filippo Ferrari () vengono arrestati e incarcerati: il primo proviene da una famiglia invischiata in criminalit organizzata, il secondo, invece, un giovane milanese che finisce in riformatorio per una bravata durante una vacanza partenopea.Nella serie vengono raccontate le storie dei ragazzi rinchiusi nel carcere: 70 detenuti: 50 maschi e 20 femmine, al di sotto di 18 anni.Senzaltro la serie si avvale di bravi interpreti tra i quali ricordiamoo., la fortunata sigla cantata dall'attore Matteo Paolillo che ha anche firmato il pezzo insieme al musicista e produttoree al compositore. Malgrado i successi conseguiti dalla serie, non sono mancate le critiche, poich da alcuni ritenuta non molto aderente alla realt di un vero carcere minorile oppure da altri considerata addirittura diseducativa.Una posizione pi equilibrata viene da una persona competente in materia,, magistrato in pensione gi Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Torino.In effetti pur riconoscendone gli aspetti positivi come il mettere in rilievo la possibilit di cambiamento e riscatto, non pu fare a meno di considerarla, televisivamente parlando, un buon prodotto, abilmente confezionato, ma con il rischio di dare messaggi distorti e confusivi agli spettatori, spingendoli a far coincidere con essiHa quindi scritto quanto segue:Concluderei sottolineando che inci si avvale di determinate tecniche usate dalle serie, come introdurre nuovi personaggi e nuove situazioni per coinvolgere sempre pi lo spettatore e tenerlo legato ad altri episodi pi a lungo possibile.Personalmente anche se riconosco che le serie ci hanno aiutato molto a trascorrere il tempo durante la pandemia, tuttavia esse possono togliere spazi al cinema in sala ora che il lockdown superato.E anche in quel difficile periodo ho preferito sempre vedere qualche buon film in Tv o in streaming, quando capivo che la conclusione era lontana dopo un certo numero di episodi.In verit serie come, anche se di pregevole fattura, mi turbano per altri aspetti legati a Napoli, la mia citt, sulla quale si insiste sempre sulle solite tematiche di criminalit organizzata, violenza e lati negativi, invece di metterne in risalto i pregi, anche allestero!Pi volte nei miei articoli ho evidenziato che gli strumenti per alleviare i problemi dei quartieri a rischio, e non solo in quelli napoletani, ma in quelli nazionali e internazionali, come banlieue parigine o slums inglesi e americani, sono Istruzione, Formazione e Lavoro.A che servono tali serie se non offrono soluzioni?E in verit dopo lo splendido filmdi(1989) sul carcere minorile di Nisida, mi sarei fermata l.