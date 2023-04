AI - Artificial Intelligence

di Giovanna D'Arbitrio





A quanto pare diversi paesi (come gli Usa) hanno preso provvedimenti contro, lapp proprietaria di, vietandone luso sui dispositivi governativi.In Ue stata per il momento sospesa dal Garante della Privacy e rischia una multa fino a 20 milioni di euro. In Italia stata sospesa la, la pi nota piattaforma di intelligenza artificiale), per proteggere i dati personali degli utenti da essa messi a rischio.E a quanto pare, bench solo i maggiori di 13 anni possano utilizzare il suddetto software, in realt non esiste uno strumento per il controllo dellet.Secondo ildi Milena Gabanelli riportato sul Corriere, ChatGPT in grado di rispondere per iscritto a domande di diverso genere: progettato dalla societ californiana, fondata nel 2015 da un gruppo di imprenditori, utilizza il, una tecnologia che mediante algoritmi capace di apprendimento automatico e di immagazzinare miliardi di dati: pu creare testi originali, tradurre un articolo in 95 lingue, risolvere equazioni matematiche, scrivere lettere, poesie e canzoni e quantaltro, ma non pu dare risposte sullattualit (ad esempio guerra in Ucraina) perch il suosi concluso nel 2021.E anche se(societ che certifica lattendibilit delle notizie online) ha messo alla prova ilcon 100 fake news che il sotfware non stato capace di individuare come tali, le Big Tech continuano a puntare sullutilizzo delle loro enormi banche dati per lo sviluppo dellintelligenza artificiale.ha tra i principali finanziatori Microsoft, azienda fondata da Bill Gates, che intende integrarenei propri prodotti per spodestare Google, che dal 2014 aveva gi acquistato il laboratorio di ricercainsieme a, servizio sperimentale di intelligenza artificiale basato sulla tecnologia conversazionale eche secondo, un ingegnere che ha sviluppato il software, dotata diNel 2022,(che include) ha iniziato ad investire circa 100 miliardi di dollari nele poi ha presentatobasato su intelligenza artificiale che cerca le informazioni su Internet e dialoga con gli utenti: il software, disponibile per ora solo negli Usa, stato accusato di diffondere stereotipi razzisti e antisemiti.Sempre Meta stata costretta a ritirare, motore di ricerca enciclopedico di intelligenza artificiale, per diffusione di informazioni non corrette.Anchetra il 2016 e il 2020 ha acquisito 25 start up di AI,con la divisionecon la piattaforma, hanno lanciato svariati progetti di intelligenza artificiale. (dal seguente sito: https://www.corriere.it/dataroom-milena-gabanelli/chatgpt-come-funziona-rischi-nuova-frontiera-dell-intelligenza-artificiale/d671f6f6-a6f2-11ed-b9c4-8c4ac5be6a91-va.shtml )., ritenuto inventore del cellulare nel 1973, aldi Barcellona ha affermato che lattuale smartphone destinato a scomparire, poich si trasformer in un microchip impiantato sottopelle e il corpo umano far da. Insomma stiamo andando verso un futuro non pi fantascientifico, ma molto pi realistico del previsto che in tempi brevi non si sa dove ci condurr se non usato in modo corretto, come mette in evidenza, filosofo, professore ordinario di filosofia ed etica dellinformazione presso lOxford Internet Institute e docente di Sociologia della comunicazione presso lUniversit di Bologna, nonch autore del libro(Raffaello Cortina Editore).Il libro viene cos presentato:In unintervista della giornalista, lautore ha affermato che un umanesimo digitale possibile, anche se oggi non pi solo un discorso tra umanit e tecnologia, ma riguarda anche il pianeta sul quale viviamo.- ha detto infatti Luciano Floridi -Ovviamente in quelsono racchiuse le conseguenze, positive o negative, delluso che si far dei progressi tecnologici e scientifici e diciamo che finora purtroppo non se ne fatto sempre buon uso, come evidenzia il degrado del pianeta Terra. Anche le epocali scoperte di Einstein sul potere nucleare hanno mostrato la loro ambivalenza: da un lato linvenzione della bomba atomica, dallaltro luso del laser in chirurgia, ad esempio.Ecco il video dellIntervista al prof. Floridi: