Dedicato a Massimo Troisi l’uovo Gay-Odin 2023

di Giovanna D'Arbitrio





Dedicato quest’anno all'attore e regista napoletanoil gigantesco uovo di cioccolato pasquale “” creato dall’antica e prestigiosa cioccolateria. Una vera e propria scultura alta più di 2 metri e realizzata con 350 chili di cioccolato fondente! Sulla sua superficie risaltano le immagini dei film più celebri di Troisi e la sua passione per il calcio, nonché la speranza dei napoletani per un nuovo scudetto.In effetti il maestro decoratore della Gay-Odin,, ha disegnato con maestria l’immagine dell’attore, ispirandosi alla locandina del docufilm di” : in essa Troisi appare intento ad ammirare il golfo di Napoli attorniato dalle sue frasi più celebri, in particolare quella tratta dal Postino “”. Sullo sfondo il Vesuvio dal cui cratere emergono due scudetti, un cuore azzurro e la scritta “”, un altro suo film.Senz’altro un doveroso omaggio al celebre attore, regista, poeta e sceneggiatore napoletano che il 19 febbraio di quest’anno avrebbe compiuto 70 anni, come afferma(AD Gay-Odin) nella seguente intervista: “”.Marisa Del Vecchio ha ricordato, inoltre, che quando il Napoli vinse il primo scudetto nel 1987, Gianni Minà intervistando Massimo Troisi gli chiese cosa pensasse del fatto che i napoletani per festeggiare avevano usato il titolo del suo filme Troisi commentò dicendo: “”.Tornando alla prestigiosa Gay Odin, ci sembra giusto ricordare che è amministrata e diretta con abilità e passione dae dai suoi figli,i quali cercano di promuoverne la rinascita culturale e sociale. Infine, in un rapido excursus, evidenziamo i significativi temi scelti per decorare l’uovo almeno in questi ultimi anni.Nell’uovo fu dedicato a Procida, capitale della Cultura.Nell’uovo fu dedicato a Dante per commemorare i 700 anni dalla scomparsa del Sommo Poeta.Il tema delfu l’Albero della Vita, chiaro messaggio di speranza, un’immagine archetipa di forza, di energia e positività nel momento buio e doloroso segnato dall’inizio della pandemia.Per la Pasqual’enorme uovo celebrò le Universiadi, evento sportivo e culturale coinvolgente atleti universitari a livello internazionale.NelIl tema fu la Speranza, raffigurata con una Napoli dal cielo azzurro ma pieno di nuvolette con positivi desideri per la soluzione di problemi ancora irrisolti, come strade senza buche, città pulita, lotta alla criminalità, politica efficiente, incentivi per il turismo, tutela della natura e delle coltivazioni agricole e perfino l’ambito scudetto per la squadra di calcio!Nelil tema fu quello dei Musei Partenopei che, come affermò Marisa Del Vecchio in un’intervista, fu scelto per il boom del turismo a Napoli, dovuto “”.Nell’uovo fu dedicato alla Apple che aveva scelto Napoli per realizzare un polo di ricerca per le nuove App della casa di Cupertino. Il decoro rappresentava una veduta del golfo di Bagnoli con il Vesuvio eruttante computer e smartphone.Nelil tema fu quello della Grande Expo e la decorazione mostrava la nostra Penisola con tutti i suoi piatti tradizionali e il messaggio ““ per esaltare cibo di qualità.Nell’uovo tributò un omaggio a Paolo Sorrentino, vincitore del premio Oscar per il film “”, nonché alle città di Roma e Napoli.A questo punto ci fermiamo, poiché l’elenco sarebbe davvero molto lungo e concludiamo con un encomio a Marisa del Vecchio, ai suoi familiari e collaboratori che ancora una volta hanno confermato un grande amore per Napoli, perseguendo con costanza l’obiettivo di valorizzarne eccellenze territoriali, significativi eventi e personaggi.