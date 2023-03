Amatrice, piccole storie per ricominciare, di Isabella Di Chio

di Giovanna D'Arbitrio





Sembra ormai che sia passato tanto tempo e purtroppo non se ne parla pi, ma senzaltro i superstiti del violento terremoto del 24 agosto del 2016 non potranno mai dimenticare la tragedia che li colp nel sonno: alle ore 3:36 la terra inizi a tremare violentemente ad Amatrice, Accumuli, Arquata del Tronto, Cittareale, Norcia, Acquasanta Terme, Montegallo, Cascia, Campotosto e Montereale. Si tratt di un sisma di magnitudo Richter 6.0 che caus un gran numero di vittime e ingenti danni.Seguirono indagini per accertare le cause di tanti crolli per unedilizia mai adeguata allalta sismicit dei territori italiani, polemiche, processi e condanne, come in tanti eventi luttuosi che non mancano mai nel nostro Paese non solo per terremoti, ma anche per disastri climatici e quantaltro.A questa immane tragedia la giornalista e scrittriceha dedicato il suo libronel quale mette in evidenza in particolare il coraggio dei sopravvissuti che continuano ad impegnarsi e a sperare in un futuro migliore, nonostante la lentezza con la quale la ricostruzione proceda.Il libro viene cos descritto dalla casa editrice Torri del Vento:Per sostenere la ricostruzione di Amatrice e di altri paesi del reatino, lautrice ha deciso di devolvere lintero ricavato del suo testo a tale obiettivo. Grande rilievo stato dato al libro in un incontro culturale tenutasi lo scorso 11 marzo a Sabaudia presso il Centro A. Mazzoni per iniziativa dellAmministrazione comunale e dellAssociazione culturale no-profit ArteOltre presieduta da Francesca dOriano. Presenti lautrice che ha dialogato con autorevoli personaggi come i giornalisti, il, amatriciana doc che ha portato la sua testimonianza.Ho avuto la fortuna di incontrare Isabella Di Chio a Sabaudia, come conduttrice e madrina di varie edizioni del prestigioso, dedicato alla creativit femminile, premio ideato dalla dott. Francesca dOriano. In quelle occasioni ho potuto apprezzare la sua grande professionalit nel condurre un evento culturale di grande spessore al quale partecipano sempre illustri personaggi che lo sostengono., nata a Roma il 20 febbraio del 1972. Giornalista professionista dal 7 febbraio del 2001, lavora in Rai, redattrice e conduttrice della Tgr Lazio. Ha conseguito la maturit classica e poi la laurea in Lettere allUniversit La Sapienza di Roma con il massimo dei voti.Ha frequentato la Scuola di Giornalismo Radiotelevisivo di Perugia. Ha lavorato per Radio Capital e Tv2000, prima di arrivare in Rai nel 2001, a Rai International. Ha condotto per nove anni il tg e le trasmissioni di approfondimento. Dal marzo 2010 redattrice e conduttrice della Tgr Lazio (edizione sera e notte). giornalista accreditata presso la Sala Stampa della Santa Sede.Cavaliere dellOrdine al Merito della Repubblica Italiana ed ha vinto nel 2002 il Premio Giornalistico Val di Sole per un giornalismo trasparente, Multimedialit per laltra Italia. Scrive favole per bambini.Ecco un significativo video sullincontro avvenuto a Sabaudia in cui la stessa lautrice parla del libro: