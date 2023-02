Antonio De Bellis un minore di lusso

di Achille della Ragione





Antonio De Bellis un altro degli allievi di Stanzione, secondo il De Dominici, che lo fa morire nel 1656, mentre a Napoli divampa la peste.Figura fino a trenta anni fa quasi sconosciuta alla critica e della quale non possediamo alcun dato biografico certo, essendosi dimostrato mendace il referto dedominiciano della data di morte, il De Bellis si staglia prepotentemente tra i pi alti pittori del Seicento non solo nostro ma italiano.Un altro dei grandi del nuovo naturalismo napoletano, che medita ed opera, inizialmente, tra il Maestro degli annunci e Guarino, per poi virare verso Stanzione ed il Cavallino pittoricista. Intuizione gi felicemente avanzata dal Causa nella sua brillante e precorritrice esegesi del 1972 sullallora ignoto pittore e sulla base dellunica opera che gli veniva assegnata, il ciclo carolino nella chiesa napoletana di San Carlo alle Mortelle, che si riteneva eseguita in coincidenza con linfuriare della peste.Un artista minore nel limbo dei provinciali orbitanti nelluniverso stanzionesco?Troppo ricco il panorama della pittura napoletana di questi anni per poter assurgere ad una posizione di preminenza, ma per De Bellis, alla luce delle recenti scoperte del De Vito e di Spinosa, si deve almeno parlare di un minore di lussoDe Dominici ci narra che egli elabor il suo stile miscelandodel suo maestro Stanzione alladel Guercino, la cui Resurrezione di Lazzaro oggi al Louvre, si trovava allora nella collezione Garofalo a Napoli.Essa fu copiata dal De Bellis e collocata nella chiesa della Piet dei Turchini, dove attualmente non pi presente.In nessuna delle opere che oggi la critica assegna allartista sono visibili riflessi dello stile del grande bolognese, per cui laffermazione del biografo settecentesco non ci di alcuna utilit.Il Causa, nel suo monumentale saggio sulla pittura napoletana del Seicento, annus nel De Bellis la stoffa del pittore di razza,a met strada tra il Velzquez e lo Zurbaran delle Storie di San Bonaventura.Egli esamin i quadri della serie carolina con le storie del santo, nella chiesa dei Barnabiti di San Carlo alle Mortelle. Credette, sulla falsariga del racconto dedominiciano, che i dipinti fossero stati realizzati durante la peste, per il crudo realismo di alcune scene quasi da reportage fotografico e per la constatazione di alcune tele lasciate incompiute:(De Dominici).Il Causa ritenne di grande livello il San Carlo che comunica gli appestati e il San Carlo che visita gli infermi. Stupendi brani di pittura tra i documenti pi icastici della peste e tali da poter gareggiare con i celebri bozzetti del Preti eseguiti per le porte della citt.(Causa).Liconografia della serie nuova ed originale ed alcuni episodi sono stati interpretati solo grazie al contributo conoscitivo che forn Boris Ulianich, indiscusso pontefice degli studi agiografici.Alcune immagini sono straordinarie e soffuse da una struggente aria di malinconia e di tristezza, come il San Carlo in preghiera con una caterva di cadaveri alle spalle, che rendeva ridicolo al confronto lanalogo soggetto, dipinto quarantanni prima dalla pittrice Fede Galizia per laltare maggiore.E che dire del dipinto ove il santo d in carit il suo oro per sfamare i poveri, nel quale(Causa). La meteora del De Bellis sembrava che dovesse sparire in un attimo nei giorni tumultuosi dellepidemia, ma il rinvenimento di alcune sue opere siglate e collocabili con certezza agli anni successivi alla peste, tra il 1657 e il 1658, ci hanno dato la certezza che lartista aveva continuato a lavorare.Il Bologna, sulla base di considerazioni stilistiche, aveva gi da tempo predatato di un ventennio il ciclo carolino, che in seguito, grazie a dei documenti reperiti dal De Vito presso larchivio dei padri Barnabiti di Milano, ha trovato una definitiva collocazione cronologica agli anni 1636-39.La formazione del De Bellis viene spostata quindi alla met degli anni Trenta, con un percorso del tutto affine a quello seguito dal Cavallino, del quale probabilmente coetaneo.In seguito dopo le esperienze vigorosamente naturaliste, negli anni Quaranta sulla guida delle soluzioni di brillante e luminoso pittoricismo del Grechetto e del Poussin giunse a risultati di cos alta eleganza formale e ricercatezza cromatica da essere a lungo, nelle sue opere migliori, confuso con Cavallino.Tra le opere pi significative di questo periodo sono da ricordare il Mos che fa scaturire lacqua dalla roccia del museo di Budapest, a lungo assegnata a Stanzione o a Pacecco De Rosa, il Sacrificio di No del museo di Houston ed il Sansone e Dalila della collezione Rodin a Napoli.A conferma dellautografia e come guida per la collocazione cronologica, vi in molti dipinti il particolare curioso che lartista, al pari del Cavallino, ha la civetteria di autoritrarsi pi volte e nelle fogge pi disparate, con tratti somatici che variano con lo scorrere implacabile degli anni.Nello stile del De Bellis vi negli anni(Spinosa).Le stringenti affinit che intercorrono nella scelta delle soluzioni compositive e nella tipologia dei personaggi raffigurati, e le notevoli analogie con la Nativit firmata Bartolomeo Bassante del Prado, avevano indotto il Prohaska a trasferire a questo autore una grossa parte della produzione del De Bellis.Lidentificazione della sigla ADB su di una roccia nel dipinto Lot e le figlie, oggi a Milano presso la Compagnia di Belle Arti, ha fugato ogni dubbio ed ha permesso di assegnare definitivamente al nostro artista tutto quel gruppo di opere che il Prohaska riteneva di Bartolomeo Bassante.Negli ultimi anni della sua attivit, il De Bellis, per soddisfare le esigenze di una committenza pubblica legata a soluzioni convenzionali di pittura religiosa di carattere devozionale, dovette variare nuovamente il suo stile. Una progressiva stanchezza ed uno scadimento di qualit si avvertono infatti nelle sue ultime tele come la Trinitas terrestris, siglata, nel santuario della Madonna di Sunj e la Madonna in gloria tra i Santi Biagio e Francesco dAssisi, anchessa siglata e conservata nella chiesa del convento dei Domenicani a Ragusa, lodierna Dubrovnjk, la quale per alcuni particolari topografici nella dettagliata pianta della citt databile con precisione tra il 1657 e il 1658.