Donne in jazz al Bourbon

Donne in jazz, fenomeno in rapida espansione. Ce lo conferma Alessandra DAlessandro, giovane batterista romana, leader di un trio che il Live Tones presenta venerd 10 febbraio al Bourbon Street di via Bellini, dove venerd 24 saliranno sul palco Eleonora Strino (chitarra e voce) e Francesca Tandoi (pianoforte e voce).Donne in jazz, eccezioni fino a pochi anni fa, ma che ora rappresentano la nuova normalit, dal pianoforte alla batteria, come testimonia Alessandra.La chitarra primo amore, poi la passione per piatti e tamburi ha preso il sopravvento in et adolescenziale.Coltivata con decisione, studi in Italia e quindi in Olanda dove questa musica gioca da anni un ruolo importante a livello europeo. Riferimento principale della musicista romana la batteria moderna di Paul Motian, un gigante delle bacchette che in carriera ha collaborato fra gli altri anche con Keith Jarrett.Sul palco, venerd, con la DAlessandro, anche Andrea Saffirio (pianoforte e synt) e Igor Legari (contrabbasso). Un trio che viene da lontano perch batterista e pianista suonano insieme da circa dodici anni, mentre da poco pi di un anno arrivato il contrabbassista a completare e rendere omogeneo il gruppo che ha subito sviluppato un interessante progetto dal titoloSar questo il tema centrale del concerto napoletano, basato su brani originali e musiche da film firmate da Nino Rota e Armando Trovaioli.Appuntamento dunque a venerd 10 nellaccogliente locale di via Bellini dove drink e food accompagnano con discrezione la musica.Consigliata la prenotazione (3389941559-3388253756).