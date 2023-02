Il Napoli Basket vince il derby con Scafati

di Mario Triggiani





La Generazione Vincente Napoli Basket riscatta la debacle dello scorso gennaio, quando perse di oltre trenta punti al PalaMangano, conquistando la vittoria nel derby casalingo contro la Givova Scafati al termine di una gara che ha visto la formazione giallobl in vantaggio per gran parte del match prima che i napoletani riuscissero a ribaltare il punteggio gestendo il vantaggio fino alla fine.Dopo un primo quarto con tanti errori in attacco (solo 9 punti segnati), la GeVi nella seconda frazione rimonta lo svantaggio guidata dal play Michineau che con triple e scorribande in penetrazione ricuce lo strappo.Si arriva cos negli ultimi minuti, quando la difesa dei partenopei fa la differenza non consentendo canestri facili agli avversari. Il canestro decisivo di Stewart, che chiude unazione in cui Napoli non era riuscita a costruire un tiro comodo arrivando di prepotenza al ferro e regalando alla GeVi il 71-69 con cui si chiuder il match.I due protagonisti del match, Michineau e Stewart, sono i due giocatori che pi hanno beneficiato dal cambio di allenatore. Nelle cinque partite dallarrivo di coach Pancotto il play della Guadalupa e lala americana hanno visto una trasformazione tattica e psicologica, che ha portato un incremento nei punti segnati rispettivamente dagli 8 e 9 realizzati nelle prime tredici gare ai 12 e 16 dellultimo mese.Grazie anche ai risultati favorevoli dagli altri campi, la GeVi con la vittoria conquistata si allontana dalle ultime posizioni e pu guardare con pi serenit al prossimo futuro, sempre alla ricerca dei punti in trasferta che mancano dal mese di ottobre.Il prossimo impegno per la Generazione Vincente Napoli Basket sar sabato prossimo al PalaVerde, dove gli azzurri affronteranno alle 20:30 la Nutribullet Treviso in uno scontro diretto per la salvezza.Sar unottima occasione per realizzare un colpo esterno che ridia slancio ai sogni di gloria dei partenopei, che se in casa si stanno dimostrando una squadra solida e temibile per tutti, in trasferta ancora mostrano problemi nella reazione ai break avversari.: Zerini, Howard 5, Young 9, Michineau 21, Dellosto, Davis 11, Uglietti, Williams 10, Stewart 15, Zanotti, Matera, Sinagra.: Stone 3, Okoye 12, Caiazza, Mian 3, Hannah 6, Pinkins 17, De Laurentiis, Rossato 2, Imbr, Tchintcharauli, Logan 10, Thompson. 16