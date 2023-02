Everything Everywhere All at Once, di The Daniels

di Giovanna D'Arbitrio





, scritto e diretto da(noti con lo pseudonimo di The Daniels), ha ottenuto 10 candidature a Premi Oscar, 6 candidature e vinto 2 Golden Globes, 10 candidature a BAFTA, 13 candidature e vinto 5 Critics Choice Award, 4 candidature a SAG Awards, 7 candidature a Spirit Awards, 1 candidatura a Writers Guild Awards, 1 candidatura a Directors Guild, 1 candidatura a CDG Awards, 1 candidatura a Producers Guild, 2 candidature e vinto un premio ai NSFC Awards ed altri.Il film racconta la storia di Evelyn Wang (), una donna di origini cinesi che gestisce una piccola lavanderia a gettoni. Sempre indaffarata, ella deve occuparsi anche dei suoi familiari: il vecchio padre Gong Gong, (), una figlia adolescente lesbica, Joy (), e un marito debole Waymond () con il quale non va pi daccordo. Come se tutto ci non bastasse, Evelyn riceve anche un controllo fiscale da parte di Deirdre (), una severa ispettrice.Mentre Evelyn discute con lei, si apre allimprovviso una sorta di portale che la trascina in realt parallele. A quanto pare, il suo compito ora riportare non solo l'armonia nelle varie dimensioni, ma anche nella sua vita e nella sua famiglia.Il New York Times lha definito, un mix di black comedy, fantascienza, film d'animazione e arti marziali. E il solito tema della missione per salvare il mondo, questa volta affidata una donna comune che diventa uneroina.Everything Everywhere All at Once, cio, sta riscuotendo non solo successo di critica, ma anche di pubblico e realizzando incassi strepitosi.ha ricordato KwanA quanto pare per i due registi Michelle Yeoh unicona:- ha affermato Kwan.- invece Scheinert ha detto.A sei anni di distanza dal loro film desordio,(2016), l Daniels girano un'altra pellicola stravagante ed originale. Everything Everywhere un fantastico, caleidoscopico viaggio tra suoni, colori e mondi diversi che alla fine diventa un inno al valore salvifico dell'amore in tutte le sue forme.Il film si avvale di un buon cast di interpreti tra i quali ricordiamoLa sceneggiatura di, la fotografia di, le musiche diEcco il trailer: