Un dipinto firmato Annella di Massimo

di Achille della Ragione



Una scoperta emozionante stata quella, nel visionare i quadri di una collezione napoletana, di incontrare(fig.1), firmato chiaramente(fig.2) e sapere dai proprietari che in passato hanno sottoposto il quadro ad accurato esame radiografico, che ha dimostrato in maniera inconfutabile che la firma coeva all'esecuzione della tela.Diana era la sorella maggiore die, secondo il De Dominici, allieva dello StanzioneAlla figura diindissolubilmente legata quella di, la famigeratadel racconto dedominiciano, moglie del pittore e pittrice anchella, nellambito della scuola stanzionesca.Anche le sue sorelle Lucrezia e Maria Grazia, la quale spos Juan Do, erano molto belle e con Diana furono soprannominate le, vezzeggiativo che fu poi ereditato dalle tre figlie di Maria Grazia, anchesse bellissime.Pur se citata dalle fonti e resa famosa dallaneddoto sulla sua morte violenta,a tuttoggiche possano esserle attribuite con certezza. Sicuri sono i dati anagrafici, 1602-1643, resi noti dal Prota Giurleo.Il De Dominici ciarlava che Annella, allieva di Massimo Stanzione, fosse la pupilla del maestro, il quale si recava spesso da lei, anche in assenza del marito per controllare i suoi lavori e per elogiarla.Una serva della pittrice, che pi volte era stata redarguita dalla padrona per la sua impudicizia, incollerita da ci, avrebbe riferito, ingigantendone i dettagli, della benevolenza dimostrata dalverso la discepola, scatenando la gelosia di Agostino, il marito, il quale accecato dallira, sguainata la spada, spietatamente le avrebbe trafitto il seno.A seguito di questo episodio il Beltrano, pentito dellenormit del suo gesto ed inseguito dallira dei parenti di Annella, si rifugi prima a Venezia e poi in Francia dove visse molti anni prima di ritornare a Napoli.Oggi la critica, confortata da dati documentari, non crede pi a tale favoletta, anche se il nomignolo diche dal Croce al Prota Giurleo, dal Causa a Ferdinando Bologna unanimemente si credeva fosse stato inventato in pieno Settecento dal De Dominici viceversa dell, essendo stato rinvenuto in alcuni antichi inventari: in quello di Giuseppe Carafa dei duchi di Maddaloni nel 1648 ed in quello del principe Capece Zurlo del 1715. In entrambi vengono riferiti dipinti assegnati alla mano diQuesta nuova constatazione fa giustizia della vecchia diatriba tra il comune di Napoli ed il Prota Giurleo, indispettito che una strada della citt fosse dedicata ad un nome inesistente e convinto che dovesse ritornare allantico toponimo di via Vomero Vecchio.Come pure, alcune contraddizioni inducevano Raffaello Causa a respingere a priori la tesi di Roberto Longhi, pur con la diplomatica frase, di ravvisare nella sigla, scoperta sotto uno straordinario dipinto, oggi ad ubicazione sconosciuta, le iniziali della pittrice, perch ella si chiamava Dianella e non Annella.Anche il Bologna, di recente, ribadendo chelautenticit della sigla, ha ritenuto che essa fosse apocrifa, anche nel ductus grafico ricollocando, come opinione anche del Pacelli, le opere precedentemente assegnate ad Annella nel catalogo di Filippo Vitale e della sua cerchia.Il Leonghi fu il primo che tent una ricostruzione ragionata del corpus di Diana De Rosa sulla guida di una sigla da lui identificata sotto un pregevole quadro, rappresentante lEbrezza di No, gi in collezione Calabrese a Roma ed oggi purtroppo ad ubicazione sconosciuta.Per affinit stilistica egli assegn cos altre tele alla pittrice, il cui catalogo stato in seguito ampliato fantasiosamente dal Fiorillo in una pubblicazione molto criticata.La tradizione assegna alla De Rosa, oltre ai lavori nel soffitto della Piet dei Turchini, anche un dipinto per la chiesa di Monte Oliveto, oggi S. Anna dei Lombardi, ed uno nella sacrestia della chiesa di Santa Maria degli Angeli a Pizzofalcone: tutte opere di cui oggi non v pi traccia.La difficolt maggiore nellidentificare opere sicure di Annella dipende, in base a ci che raccontava il De Dominici e come suggeriva anche il Causa alcuni anni fa, dalla circostanza che ella collaborava attivamente ad opere sia dello Stanzione che del Beltrano, senza per quasi mai completarle.Oggi le uniche opere che ragionevolmente possono essere assegnate alla De Rosa sono, come invita a considerare anche il Bologna, le due tele che entrando nella chiesa della Piet dei Turchini si possono vedere ai lati dellaltare e che probabilmente sono le stesse che il De Dominici collocava nel soffitto, che come vuole la tradizione e le antiche guide napoletane, era decorato da una serie di dipinti su tela commissionati entro il 1646 a Giuseppe Marullo, particolare confermato anche da documenti reperiti da Nappi.Le due tele rappresentano(fig.3) ed il De Dominici con una precisione dettagliata dei temi rappresentati le assegna ad Annella De Rosa, per la cui commissione presso i governatori della chiesa si era mobilitato lo Stanzione in persona.Laffinit stilistica delle due opere con la produzione stanzionesca degli anni Quaranta fuori discussione, come la sua qualit elevata, per cui per i futuri studi bisogner decidersi a partire da questi due dipinti.Molto di recente, dopo il restauro delle due tele della Piet dei Turchini, che hanno rivelato pesanti ridipinture in grado di alterarne profondamente la lettura stato pubblicato un articolo della Petrelli, il quale riepiloga lo stato delle conoscenze attuali sulla pittrice.Inoltre un tentativo di allargarne lo scarno catalogo stato avanzato dal Porzio, il quale, nel redigere la scheda di uno(fig.4), proveniente dalla chiesa di San Giovanni Maggiore ed oggi nelle sale del museo diocesano di Napoli, ha sottolineatoed ha pensato di attribuire, anche se col beneficio del dubbio, lopera alla De Rosa; ipotesi coraggiosa, che pu essere parzialmente accolta ipotizzando una collaborazione col marito, consuetudine tramandata dalle fonti, che giustificherebbe la facies beltranesca che promana chiaramente dal dipinto.Per un collegamento con gli altri artisti che lavorano in quegli anni a Napoli e con lambiente familiare, nel quale sono attivi numerosi pittori, rinvio alla mia monografia Massimo Stanzione e la sua scuola.