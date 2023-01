Una storia sbagliata di Giancarlo Visitilli

di Luigi Alviggi



Un libro su difficili vicende umane, centrato su una coppia male assortita soggetta a grandi cambiamenti di vita per eventi esterni irreversibili.Visitilli scava a fondo nei due protagonisti, per troppi versi agli antipodi, illuminandone linterno strutturato nellessenziale bench appena adolescenti: lui si, lei frequenta il classico. Partono da abiti mentali diversi ma, ci nonostante, scopriranno lamore reciproco ad avvincerli in un legame fortissimo, di quelli maiuscoli, resistente agli attacchi massicci portati da ogni parte.Ceto sociale, inclinazioni, progetti di futuro, situazioni familiari, fondamenti imposti da condizioni sociali e familiari del tutto divergenti: Saverio e Anna, protagonisti, li incontriamo avviati su percorsi distanti che mai porterebbero a incontrarsi.La prima volta succede per caso, poi un evento tragico li spinge luno verso laltro in un percorso denso di ostacoli e minato da condizioni strutturali e familiari che, come quasi sempre accade, nulla fanno per agevolare chi - per nascita e conseguenti rovinose scelte personali - vittima di cadute molto drammatiche.Mimmo lamico del cuore di lui, orientato verso il malaffare e forte motivo di contaminazione diretta, Mariangela lamica di lei. Le due coppie di amici vivono vite lontane e opposte.Tutto inizia per i soldi dellerba venduta da lui e Mimmo e non consegnati al boss. Questi mai scherzano, specie col denaro, e gravi mali si addensano allorizzonte nel quartiere barese dove vivono, tra i pi degradati.Si tratta di mille euro a testa, non poco, e primo rimedio di salvezza personale per Saverio lo scappare da casa. Orfano di padre - nel malaffare anche lui come riscossore di pizzo e ucciso per uno sgarro dopo aver invano sperato di cambiare lavoro e casa - vive con la mamma mezzo svanita, alcolizzata e prostituta, ma molto religiosa: vorrebbe che anche lui pregasse spesso.Anna li definir. In ospedale al padre moribondo Saverio ha tenuto per tutto il tempo la mano nonostante i tentativi di mandarlo via, ricevendo la sua stretta finale e le ultime fioche parole:Dopo la prima notte allaperto entra in una libreria per usarne il bagno e incontra la ragazza che la sorte gli ha destinato, l per un progetto scolastico di alternanza scuola-lavoro. Sinventa di voler acquistare un libro per unamica e ne cerca il consiglio. Di primo acchito, guardandola e mentre conosce il suo nome dallaltoparlante,. Anna si allontana. Nei vagabondaggi successivi conoscer un altro derelitto, Michele, che tenta di metterlo in guardia raccontando la sua triste storia.C per un buono nella vicenda - lo zio Rocco, fratello della mamma, un suonatore, nominato tutore perch lei stata dichiaratadai servizi sociali, cio non in grado di comportarsi come un genitore. lui a cercare di stimolare il nipote a una vita corretta rispettandone gli obblighi, la cosa sperata anche dal padre. Si preoccupa innanzitutto della scuola ed inquieto per le troppe assenze, gli dice che la scuola pu aiutarlo a cambiare, ed ecco cose ne pensa il nipote:Ha due figli adulti dalla moglie separata ma ora vive con il compagno Beppe, altra buona pasta duomo. Tra i messaggi al nipote, conoscendone le devianze:E questi, in un rapido ritorno a casa per lavarsi, intercetta nella cassetta postale una comunicazione della scuola sulle troppe assenze e la distrugge.Il debito incombe impaurendo i due amici ed eccoli - sulla moto di Mimmo recuperata dopo il sequestro fatto dalla banda solo con la promessa di portare i soldi il giorno dopo - avventurarsi con caschi integrali a visiera scura alla caccia della prima preda incontrata.Capita a una vecchina con la borsa, appena uscita dallufficio postale e certo con la pensione, che, cadendo allo strattone, non molla la presa, prima sventura. Mimmo accelera e la vecchia persevera prima di mollarla.La fortuna dei due dura per pochissimo. Saverio sente la sirena dietro, avvisa Mimmo e scende come pu dalla moto scappando. La polizia insegue la moto. E dove pu finire dopo una corsa a perdifiato se non alla libreria dove trova Anna che, alla richiesta daiuto, vedendolo atterrito lo accompagna fuori. Il cerchio si chiude!Capendo tutto al volo, lo conduce in un attico di famiglia vuoto in zona periferica. Diventer la mamma che non ha mai avuto portando cibo, bevande, ricambi. Subito scende a fare la prima spesa e, al ritorno, lui confessa il furto che ha fruttato un migliaio deuro.Ormai la storia definita anche se manca un lato basilare che si aggiunger presto nei giorni Lappartamento, vicino allaeroporto e in un palazzo non ancora abitato, ha due vantaggi: lisolamento e il poter dare sfogo alle fantasie di Saverio bloccato in casa.Lindomani Anna linforma che giornali e tv parlano dello scippo, la donna morta e Mimmo stato catturato. Nei giorni gli porter anche giornali per tenerlo informato sugli sviluppi e temendo per lui, ma Saverio lassicura che Mimmo non parler. E le racconter man mano la sua storiaSul padre; sulla madre (senza nome nel libro!): gli scarsi contatti e la sua reazione sempre uguale.; sul luogo di vita:Ma Anna molto lontana dal modo di pensare dei genitori: il padre, parlamentare, convinto che i malviventi siano tali per inclinazione personale; la madre, pur assistente sociale in carico presso il tribunale dei minori, al fondo non molto distante dai pensieri del coniuge e lo dimostrer ampiamente nello sviluppo della vicenda E Anna definir il proprio rapportoLa narrazione si sviluppa nel racconto degli incontri dei due nella casa, facendoci conoscere il modo di vedere le cose, diverso per educazione ma al fondo non opposto, ed il mezzo per approfondire lanimo seguendone i percorsi.Lanalisi potente e dettagliata del progresso degli atteggiamenti segue, anche attraverso inevitabili deviazioni, lo sviluppo di sentimenti che coinvolgono anime e corpi verso ununione assoluta bench priva di basi affini di partenza. Chi legge beneficia di questa indagine valida ad approfondire meccanismi posseduti da tutti ma che pochi indagano, maturazione dalle conseguenze sempre inattese ma comunque vantaggiose.Visitilli docente di lettere a Bari e ha fondato una cooperativa sociale per bambini e adolescenti disagiati. Il registro utilizzato - anche se fortemente drammatico in tanti punti - cattura il lettore, merito della sensibilit dellAutore abile a sollecitare corde nascoste.Al fondo dei discorsi di Saverio non c il male che ha dovuto troppe volte subire ma sempre laspirazione a una vita diversa, a voler volare (vedi mongolfiera sulla copertina) o veleggiare (vedi faro sulla stessa) verso un mondo del tutto diverso, libero da paure e umiliazioni continue, e ci rendiamo conto - senza remora alcuna - che troppi sventurati sono prigionieri, ancor prima di riformatori e carceri, della propria situazione di vita. Per mutarla ci vorrebbe un vero e proprio miracolo sociale!A contrasto, luccello volteggiante in aria (ivi) rappresenta il simbolo di quella libert da lui sognata ma, per chi privo dali, miraggio rincorso invano ogni giorno, ogni ora, ogni attimo, della propria vita.E lunione tale che arrivano a sognare insieme su un futuro nebuloso che certo non parte da premesse propizie. Anna sar anche lartefice del rincontrarsi tra zio e nipote, capendo che luomo pu essere la strada per la salvezza dellamato traendolo fuori da cupi rimuginii. E Rocco, infatti, lo convincer a costituirsi.Con il costituirsi si aprir per Saverio un altro inferno allinterno del carcere, lungo e travagliato, come facile immaginare, ma non solo. Il destino prepara anche unaltra impensabile trappola in cui finir del tutto ignaro e incolpevole.Quando inizia la china, difficile prevedere dove andr a parare: attesa e delusioni lo consumeranno ancor pi.Per il momento si chiudono i cancelli del carcere minorile, lo zio lo accompagner nei preliminari restando con lui finch possibile. Gli dicono che sar seguito da unassistente sociale, e ne far subito conoscenza, e avr per compagno di cella un ragazzo rumeno, Adrian.Dai dialoghi tra loro conosciamo molte cose su luoghi e fatti di malavita locale, comuni peraltro a tutte le citt, poi i ragazzi scambieranno anche altro nellavvilimento della cella La gran parte del tempo la passa a pensare ad Anna e scriverle, sullinfanzia, sul passato, sul primo amore bambino, sulle speranze, sui sogni, sulla visita di lei che aspetta ogni giorno.Le lettere le dar a Caterina, lassistente sociale, che si incaricher anche di portare le risposte... rare e scarne. Anna pare volersi pian piano allontanare dai ricordi troppo intensi e Saverio pensa che non abbia torto su questo, vedendo buio nel suo futuro:Per il carcere gli serve anche a leggere, meditare, crescere dentro, e migliorare la disposizione verso il mondo anche se tutto filtrato dalla voglia ardente di migliorare per meritare lamore di Anna.A scapito, dovr portare in conto anche i tentativi di Malandrino, altro carcerato, che vuole farlo diventare corriere nel suo reparto di tutto quanto proibito. Gli oppone un netto rifiuto ma la scontata vendetta, molto dannosa e con il supporto delle stesse guardie della cella, causer un ulteriore aggravio alla situazione.Nel luogo per non proprio tutto negativo: riprende a frequentare la scuola a cui accoppia il laboratorio teatrale dove presto gli viene affidata niente di meno che la parte di Prospero neshakespeariana. Nonostante le spine nel petto sar un trionfo! Bravissimo anche perch ha trasferito sulla scena linfinito amore per lAnna scomparsa, e ha convinto il regista a introdurre alcune aggiunte moderne e personali nel dramma che toccheranno il cuore del pubblico entusiasta a lungo plaudente. Il maggior risultato raggiunto nella sua corta! E la migliore medicina per lanimaIn fondo leggiamo la storia di un amore - vero?, inventato?, che importa! - certo trasfigurata dallestro dello scrittore nellarricchirla di poesia e squarci pregevoli, validi a imprimerla meglio in mente per addolcire lanimo e aprirlo verso orizzonti oggi sempre pi rari, anche solo a scorgersiE lei dir allamica:Anna che vorrebbe andar via Marco che vorrebbe andar viaAnna avrebbe voluto morire, Marco voleva andarsene lontano qualcuno li ha visti tornare tenendosi per mano (Lucio Dalla: Anna e Marco 1979).E - miracolo! - le ultime parole del libro paiono aprire uno spiraglio alla strada verso quegli orizzonti immaginati - idee fisse e tormentose del rinato Saverio - senza poter arrivare a crederci un attimo nel loro avverarsi neanche lui stesso