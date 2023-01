Facile riscossa del Napoli

di Mimmo Carratelli



(da: Roma del 09.01.2023)

Il Napoli si riassesta e, senza fare spettacolo, passa sul campo della Sampdoria (2-0). Rinforza il primo posto tenendo a bada gli inseguitori esaltatisi dopo la sconfitta degli azzurri con l'Inter.Venerd la Juventus al "Maradona" col carico di otto vittorie consecutive senza prendere gol. Sar una bella sfida.Vittoria azzurra nonostante la strenua resistenza della Samp, per in dieci dopo 38 minuti (espulso Rincon per un fallaccio su Osimhen). La Samp, terzultima senza avere mai vinto in casa, 10 partite senza segnare, sei volte sul suo campo senza gol, non poteva essere un ostacolo alto.Il Napoli ha riscattato la sconfitta di Milano con una gara pi veloce e determinata. Un difetto: 24 tiri, otto nello specchio della porta, appena un gol su azione (il raddoppio su rigore). Contro la Juve non sono ammessi sprechi.La partita cominciata sotto cattiva stella, il rigore di Politano deviato sul palo da Audero (6'): il penalty se l'era guadagnato Anguissa contro Murru.C' voluto il Var per assegnare il tiro dal dischetto. Obiettivamente, apparso un rigore pi che generoso.E, intanto, la Samp cominciava alla garibaldina con un paio di conclusioni e un tiro insidioso di Verre neutralizzato dai pugni di Meret (13'). Poca cosa perch il Napoli prendeva decisamente in pugno il match comandandolo sino alla fine.Spalletti ha ritoccato la formazione con Juan Jesus e Mario Rui in difesa, sulla mediana Elmas preferito a Zielinski, attacco invariato. Kvaratskhelia ha confermato di non essere ancora nelle migliori condizioni, Osimhen ha portato la squadra in vantaggio, Politano si esibito senza successo nel solito gioco a rientrare verso il centro.La Samp ha tentato di smorzare la partita di Lobotka marcandolo con Verre, ha difeso a tre arretrando Leris per i raddoppi su Kvaratskhelia e Vieira per contrastare Mario Rui sempre proiettato avanti.Gli accorgimenti doriani hanno avuto scarsa efficacia, comunque la squadra di Stankovic si difesa con molto ordine, le mancato l'attacco.La supremazia del Napoli stata netta, Lobotka sempre capace di guadagnare la posizione per innestare l'offensiva, Anguissa pi tonico che a Milano, buon lavoro di Elmas, Mario Rui tra i migliori sino a confezionare l'assist per il gol di Osimhen (19' il nigeriano bruciava sulla corsa il difensore realizzando con una zampata rapida). Osi stato il guerriero della partita.Una volta in vantaggio e undici contro dieci per l'espulsione di Rincon, il Napoli non ha avuto problemi a tenere in pugno la partita, per troppo lezioso davanti all'area ligure con un palleggio insistito.La Samp, dal canto suo, rannicchiata nella propria met campo raramente si portava avanti. Con l'uomo in meno si schierava con un 4-4-1 cercando di evitare il raddoppio del Napoli e sperando in qualche sortita fortunata. Ma s'affacciava nella met campo azzurra dopo un'ora di gioco e senza fare danni.Non ancora il bel Napoli di prima della sosta, ma stato sicuro nell'acciuffare la vittoria sia per la pochezza dell'avversario, sia giocando con l'uomo in pi per quasi un'ora. stato un Napoli col giro-palla veloce e una buona padronanza della partita.Avversario decisamente inferiore. La Samp ha difeso con grande intensit e il Napoli ha avuto difficolt a finalizzare vivendo sul minimo vantaggio per oltre un'ora prima del raddoppio su rigore di Elmas (81'): braccio largo di Vieira sul passaggio del macedone per Lobotka. Contro la Juve ci vorr un Napoli pi preciso e concreto sotto rete.Spalletti ha fatto i cambi pensando anche alla partita di venerd. All'intervallo non rientrava Kim per misura precauzionale, dentro Rrahmani. Poi Lozano per Politano e Zielinski per Kvaratskhelia (63'). Quindi Ndombele per Anguissa (66'), Raspadori per Elmas (87'). Tra i nuovi entrati, il pi vivace era Ndombele.Una curiosit: tra i cambi della Sampdoria, Zanoli (l'ex azzurro dirottato a Genova nell'acquisto di Bereszynski) in campo a inizio di ripresa per Murillo che era ammonito.La partita si chiusa con un commovente coro in omaggio a Vialli. Lo stadio ha voluto ricordare anche Sinisa Mihajlovic. Due giocatori che sono stati nella storia della Sampdoria.: Meret; Di Lorenzo, Kim (46' Rrahmani), Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa (66' Ndombele), Lobotka, Elmas (87' Raspadori); Politano (63' Lozano), Osimhen, Kvaratskhelia (63' Zielinski).: Audero; Murillo (46' Zanoli), Nuytinck, Murru; Leris, Vieira (83' Paoletti), Rincon (38' espulso), Augello; Verre (54' Villar); Gabbiadini (46' Djuricic), Lammers (83' Montevago).: Abisso (Palermo).: 19' Osimhen, 81' Elmas rigore.