Tra famiglia e scuola

di Giovanna D'Arbitrio



Con il passare degli anni, aumentano i ricordi del tempo passato e il confronto con il presente inevitabile. Ѐ senzaltro tempo di riflessioni, di bilanci, di risultati conseguiti, ma anche di sconfitte e delusioni: lunico conforto resta laver agito con onest e buona volont nel passato come nel presente.MI venuta in mente una lectio magistralis tenuta da Z. Bauman a Gorizia nel 2015 in cui afferm che i giovani, pi che mai figli di una societ, da diversi anni sono oppressi da, intrappolati in una crisi che impedisce loro non solo di immaginare un futuro, ma anche di battere nuove strade con le loro potenzialit e indiscutibili talenti. In effetti, gradualmente sotto i colpi della globalizzazione, anche scuola e famiglia si sono indebolite non offrendo pi un adeguato supporto ai giovani.Come madre e insegnante, ho potuto constatare sia quanto incidessero i cambiamenti epocali su Istruzione e allievi per continui tagli su cultura e Istruzione accompagnati da inutili riforme, sia la crisi della famiglia, accentuata da distruzione del welfare state, perdita di posti di lavoro, delocalizzazioni, trasferimenti allestero e conseguenziale indebolimento di legami familiari. E, come il sale sulle ferite, ecco arrivare prima una drammatica pandemia e poi i venti di guerra che minacciano lEuropa!La mia vita, in effetti, si svolta tra due pilastri fondamentali: la Famiglia e la Scuola. Ho seguito i miei figli nati negli anni 70, passo dopo passo, cercando di educarli al rispetto di se stessi e degli altri, dedicando loro tutto il mio tempo libero da impegni lavorativi, seguendoli negli studi, nelle attivit sportive, nelle amicizie.Ho cercato di coltivare in loro buoni sentimenti e affetti sinceri verso parenti e amici. I nonni sono stati sempre presenti nella loro vita, nei weekend, le ricorrenze importanti e perfino durante le vacanze estive.I buoni risultati senzaltro ci sono stati e pertanto sono soddisfatta dei miei figli, davvero due bravi ragazzi. Speravo che dopo la laurea restassero accanto a noi a Napoli, ma ci non stato possibile come per tanti laureati meridionali con la valigia.Ho amato tanto i miei figli e gli alunni come se fossero figli, ho lavorato con professionalit cercando sempre di aggiornarmi seguendo anche corsi a mie spese pur di offrire qualcosa in pi nellinsegnare, ampliando gli orizzonti culturali nel rispetto del principio dellUnit del Sapere. E anche se ho tratto grande soddisfazione dagli alunni pi brillanti, non ho mai trascurato quelli pi deboli, i meno capaci, gli svantaggiati, i portatori di handicap per aiutare i quali ho conseguito due master su orientamento scolastico e quantaltro.In questi giorni, alla fine del 2023, dopo tante lotte per difendere i suddetti principi in numerosi anni di servizio nella Scuola Statale, ormai in pensione, come si deve sentire uninsegnante come la sottoscritta nellapprendere dai giornali che nuovi tagli si abbatteranno sullIstruzione?A quanto pare il diritto allo studio, sancito dalla nostra Costituzione, viene costantemente attaccato con tagli sempre pi massicci sulla Scuola Statale che dovrebbe rappresentare un luogo di cultura, di crescita e di formazione delle nuove generazioni in un paese civile.In effetti anche lattuale governo intende realizzare uninnalzando il parametro minimo di alunni per istituto e, a quanto pare, ci significa che verranno eliminate altre 700 scuole in tutta Italia.Si perpetua dunque loperazione tagli e accorpamenti iniziato nel 1998/99, operazione incrementata poi con gli, strutture enormi e difficili da gestire, con migliaia di alunni e decine di plessi sparsi anche in luoghi diversi. E pensare che molte scuole rappresentano lunico presidio contro la criminalit organizzata in zone critiche del nostro Paese!In verit i vari governi non hanno mai affrontato i gravi problemi che affliggono la Scuola Statale in Italia: analfabetismo ancora non debellato, dispersione scolastica in aumento, decrescente numero diplomati e laureati, insegnanti con gli stipendi pi bassi dEuropa, scuole fatiscenti che crollano addosso agli alunni, cervelli in fuga dallItalia.E passiamo ora ad esaminare in quali condizioni versa la Famiglia nei tempi attuali, in particolare al Sud: per motivi economici sono in incremento le convivenze che sostituiscono sempre pi i matrimoni, i legami familiari gi esistenti sono indeboliti dalla lontananza di figli e nipoti che vivono ormai allestero per motivi di lavoro, i vecchi soli e depressi, spesso malati, sono costretti ad usare smartphone e Skype per vedere almeno le immagini dei familiari! E poi quando ci si rivede ogni tanto per qualche fugace incontro durante le vacanze natalizie o pasquali, ogni volta come ricominciare punto e accapo nel riannodare i fili di un rapporto non pi basato sulla quotidianit!Ricordo le sere dinverno quando i miei nonni (e in seguito anche i miei genitori) ci raccontavano fatti storici o episodi delle loro vite,. Che meraviglia! Quanti preziosi insegnamenti! Quanto affetto!Nel pensare a loro mi venuto in mente larchetipo yunghiano del, ora completamente svalutato e sostituito da, se a qualche svitato alla guida non cedi spazio per un sorpasso avventato.E oggi anche se si vive insieme o si abita nella stessa citt, dopo i momenti in cui si scambia qualche parola a pranzo o a cena, tutti scompaiono e si rifugiano in differenti stanze in compagnia dello smartphone per chattare sui social o su whatsApp o per seguire qualche diseducativo videogame! (come purtroppo fanno tanti ragazzini oggi).I tempi cambiano e dobbiamo accontentarci e poi, per fortuna, esistono ancora famiglie unite (come la nostra) malgrado tutte le difficolt epocali, ma per loro davvero una lotta durissima e stressante cercare di non farsi coinvolgere da una decadenza di valori essenziali, sia a livello etico, che umano e spirituale. A tale decadenza diciamo fermamente