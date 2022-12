Ultimo quarto fatale per il Napoli Basket

di Mario Triggiani



Arriva unaltra sconfitta per la Generazione Vincente Napoli Basket, che nellincontro valido per la dodicesima giornata di Serie A stata sconfitta al PalaBarbuto dalla Tezenis Verona.Napoli ha potuto contare finalmente su Robert Johnson, tornato in campo dopo linfortunio subito lo scorso 20 novembre contro Treviso. La guardia americana ha dimostrato di essere in forma realizzando ben 19 punti.La gara stata in equilibrio per i primi tre quarti, con continui sorpassi e contro sorpassi tra le squadre.Tra le fila di Napoli brillano Uglietti e Williams, principali terminali offensivi degli azzurri.Negli ultimi minuti, per, qualcosa si inceppa nei meccanismi dei partenopei. Verona ne approfitta piazzando un break di 22-3 e fa suo il match.Ora la GeVi al penultimo posto in classifica con Treviso, Trieste e la stessa Verona, davanti alla sola Reggio Emilia, fanalino di coda a quattro punti dal terzetto.Sar importante per gli azzurri dare una scossa alla stagione per non rimanere invischiati nella frenesia della lotta per non retrocedere.Il prossimo impegno per la Generazione Vincente Napoli Basket sar luned prossimo, 2 gennaio, quando andr al PalaMangano per affrontare Scafati nel primo derby stagionale.Si tratter di una sfida chiave in prospettiva salvezza tra due squadre alla disperata ricerca di punti per poter guardare al girone di ritorno con pi serenit.: Zerini 6, Howard 9, Johnson 19, Michineau 10, Dellosto, Matera, Davis 8, Uglietti 9, Williams 10, Stewart 2, Zanotti, Grassi.: Smith 12, Cappelletti 10, Holman 2, Ferrari, Casarin 6, Bortolani 11, Johnson 11, Candussi, Rosselli, Anderson 19, Udom 2, Sanders 7.