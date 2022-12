Stefano Trapanese un pittore da conoscere

di Achille della Ragione



Achille della Ragione

Didascalie

San Mattia 2020

Stefano Trapanese a differenza di tanti suoi pseudo colleghi, che dopo aver imbrattato la tela con sgorbi e scarabocchi, credono di aver acquisito l'immortalit, dipinge quadri che sembrano essere stati eseguiti nel Seicento.Il suo amore per l'arte nasce praticamente con lui. Sin dalla tenera et, infatti, si diverte a sorprendere i suoi compagni di scuola con bellissimi disegni che determinano stupore ed ammirazione anche negli adulti che lo osservano.Egli ha avuto il raro privilegio di conoscermi frequentando le mie visite guidate, alle quali arrivava a bordo di una rudimentale motocicletta in compagnia della moglie, una donna dalla bellezza sfolgorante.Gli studi non sono quelli artistici, il suo estro pittorico gli deriva, quasi geneticamente, dallo zio, Gino Masullo gi sindaco di Vietri sul Mare negli anni '70, appassionato di pittura da sempre.Dal 2010 in poi, si decide a fare sul serio. La mano freme ed il lavoro sulla tela diventa pi prolifico. Paesaggi, nature morte, ma quasi subito trova nell'arte sacra e in quella figurativa la sua naturale vocazione.Diffida dellarte contemporanea, adora i grandi del 500 e del 600, esprime il suo genio artistico in modo semplice e naturale.Per la citt di Salerno, che gli ha dato i natali nel 1963, nel settembre del 2011 firma un suggestivo dipinto di "San Matteo e l'angelo" che andr collocato nella Cittadella Giudiziaria di Salerno e che sar laccogliente icona artistica della new city salernitana.Stefano Trapanese stimato pittore vincitore di concorsi nazionali e internazionali nato a Salerno, dove risiede, nel 1963.Sin dalladolescenza ha esplicitato un interesse vivissimo per larte nelle sue molteplici articolazioni. Oltre alla poesia ed alla scultura si soffermato con alacre impegno sullespressione pittorica.Dipinge, quindi, quasi da sempre, e, quasi da sempre, presente alle manifestazioni cifrate da sensibilit e valenza artistica.Ha partecipato a numerose mostre collettive, ad eventi e manifestazioni ove ha ottenuto un notevole successo di critica e di pubblico.Molte sue opere fanno parte di prestigiose collezioni pubbliche e private.Predilige l'arte sacra e figurativa in genere. Ama il barocco, stile al quale si ispira. Non disdegna nature morte e paesaggi.Egli un pittore contemporaneo che guarda all'antico, a cui si rif nella tecnica e nello stile, oltre che nell'impianto scenografico.Ammira i pittori del "secolo d'oro", ma il suo punto di riferimento Francesco Solimena, ammirato quotidianamente nella chiesa salernitana di San Giorgio, grazie al quale ha maturato una competenza cromatica che rappresenta la punta di diamante del suo stile.Attualmente presente con 12 dipinti, raffiguranti gli apostoli, ad una importante mostra che si svolge al museo diocesano di Salerno.Olio su tela, cm 50x43MODELLO: dr. Felice Chiumiento, pediatraOlio su tela, cm 50x43MODELLO: Umberto DAmico, rosticciereOlio su tela, cm 50x43MODELLO: Pierpaolo Milione, ristoratoreOlio su tela, cm 50x43MODELLO: Roberto Carbone, macchinista treno ItaloOlio su tela, cm 50x43MODELLO: Giovanni De Vivo, ex ferroviereOlio su tela, cm 50x43MODELLO: Nicola Augusto, ex ferroviereOlio su tela, cm 50x43MODELLI: dr. Felice Chiumiento, pediatra ed il piccolo Daniele GiarlettaOlio su tela, cm 50x43MODELLO: Matteo Cantarella, professore di musicaOlio su tela, cm 50x43MODELLO: Giuseppe Carbone (musicista dorchestra)Olio su tela, cm 50x43MODELLO: dr. Felice Chiumiento, pediatraOlio su tela, cm 50x43MODELLO: Roberto Carbone, macchinista treni ItaloOlio su tela, cm 50x43MODELLO: Raffaele Chiancone, settore pulizie