La mano del diablo e quella de dios

di Mimmo Carratelli

(da: Corriere dello Sport del 21.12.2022)

Comitato di liberazione da ogni paragone, somiglianza, bla-bla-bla e non nominare il nome di Diego invano e assemblea costituente per la stesura definitiva e mondiale della Carta di identit unica e sola del pi grande, del pi generoso, del pi artista, del pi tutto, Diego Armando Maradona, unico e impareggiabile, ineguagliabile e inavvicinabile in una mattinata argentina allo chalet di Mergellina di Peppino cameriere.L'ora della decisione suprema giunta, annuncia don Ciccio portiere di palazzo. La dichiarazione di unicit assoluta stata consegnata a giornalisti, allenatori, calciatori, opinionisti e contaballe di tutto il mondo, aggiunge Salvatore pittore di alici. La parola d'ordine una sola, categorica e impegnativa per tutti, conferma Gennaro Piromallo salumiere.La parola d'ordine come Diego non c' nessuno, dichiara don Ciccio portiere di palazzo., proclama ufficialmente don Ciccio portiere di palazzo. Non si discute, annuisce Saverio Malaspina ragioniere.Basta con questaMessi come Maradona, san Gennaro non perdona, sottolinea Carminiello-a-rezza pescatore di fravaglia.Messi una gioia per gli occhi, Diego stato una gioia per il cuore, precisa Carmelo Mirabello regista di teatro popolare. Messi il pi forte dei nostri tempi, Diego il pi grande di sempre, declama Enrico Pignatiello baritono mancato al San Carlo.Messi col pallone fa cose che sconvolgono tutte le leggi della fisica, della dinamica e della meccanica quantistica, Diego atomico, la fusione che unisce tutti i Sud del mondo ed la fissione accompagnata dall'emissione di pallonetti, rabone, colpi di tacco, colpi di testa a pelo d'erba, magie e incantesimi vari, proclama Pasquale Pazienza giornalista nucleare on-line.Messi la formula di Einstein, Diego Einstein, non so se mi spiego, puntualizza Totonno Speranza direttore di centro commerciale., Diego passione, sangue caldo, paladino, malandrino, riccioli neri, anima azzurra, incantatore, mano sinistra e piede mancino, si accalora don Peppino parcheggiatore allusivo.Messi sangue freddo e faccia di luna, Diego il sole, aggiunge Gennaro Piromallo salumiere. Messi pu solo copiare Diego come fece col gol di mano all'Espanyol vent'anni dopo la mano de dios nel cielo dell'Azteca, conferma Pasquale Pazienza giornalista on-line.All'Azteca fu un colpo artistico, mentre contro l'Espanyol Messi fece un gesto disperato perch stava perdendo il campionato contro il Real Madrid, ricorda don Ciccio portiere di palazzo., scrissero i giornali di Madrid, precisa Salvatore pittore di alici., sottolinea Saverio Malaspina ragioniere.A Messi vogliamo bene,, ma Diego, concede Carmelo Mirabello regista di teatro popolare., sentenzia don Peppino parcheggiatore allusivo. Diego il mito, resta nella storia del mondo, Messi avr un posto d'onore negli almanacchi, assicura don Ciccio portiere di palazzo. Maradona e, conclude Salvatore pittore di alici.