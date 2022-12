Il Napoli Basket sconfitto a Sassari

di Mario Triggiani



Arriva unaltra sconfitta esterna per la Generazione Vincente Napoli Basket, che nel lincontr valido per lundicesima giornata di serie A stata sconfitta al PalaSerradimigni di Sassari in una gara senza storia.Tra i napoletani ancora assente Robert Johnson, non del tutto recuperato dopo la contusione rimediata nel match contro Treviso lo scorso 20 novembre, mentre tornato in campo Stewart dopo una gara di assenza per infortunio.Il break decisivo si concretizza gi nel secondo quarto, quando la formazione sarda segna ripetutamente da tre punendo ogni disattenzione difensiva di una GeVi che in attacco perde troppi palloni e costruisce pochi buoni tiri.Il vantaggio si mantiene sempre in doppia cifra ed il team partenopeo non d mai limpressione di poterlo recuperare nonostante un Uglietti alla seconda buona prova consecutiva.Si apre ora un periodo fondamentale per la stagione della Generazione Vincente Napoli Basket, che nelle prossime due giornate sar chiamata ad affrontare le due squadre neo-promosse in serie A, entrambe dirette concorrenti per la salvezza.Il 26 dicembre la GeVi ospiter infatti al PalaBarbuto la Tezenis Verona mentre il luned successivo, 2 gennaio 2023, previsto lattesissimo derby a Scafati con la Givova.Si tratter di due gare importantissime per capire se la formazione azzurra sapr reagire alla brutta prestazione di Sassari allontanandosi definitivamente dalla zona calda della classifica oppure se ci sar da lottare fino allultimo per conquistare lagognata salvezza.: Jones 28, Robinson 9, Dowe 7, Kruslin 10, Gandini, De Vecchi, Treier, Chessa, Bendzius 18, Raspino,Diop 7, Stephens 6.: Zerini 4, Howard 18, Johnson, Michineau 2, Dellosto 2, Matera, Davis 11, Uglietti 11, Williams 12, Stewart 3, Zanotti 6, Grassi: