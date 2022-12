Charles Dickens e il Natale

di Giovanna D'Arbitrio



(dal Circolo Pickwick).Questa forse una delle definizioni dickensiane pi note sul Natale tra le tante che il grande scrittore cre per descrivere la particolare atmosfera natalizia nei ben notiScritti tra il 1843 e il 1848, i "" di Dickens costituiscono una straordinaria e magica raccolta di storie popolate da fantasmi, folletti e fate in cui appaiono molto sottili i confini tra la realt e fantasia: da una lato infatti egli ritrae le iniquit sociali degli slums londinesi, dallaltro le sue utopie natalizie fanno ravvedere i malvagi e consentono agli umili un lieto fine davanti a tavole imbandite, grazie a interventi soprannaturali.Tempo fa ho ritrovato con una certa emozione un vecchio libro, regalato dai miei genitori, includente alcuni dei suddetti racconti:, scritti in quel particolare stileche un mix di fantasia, sentimento, humour, senso etico e spirito umanitario. E da bambina mi colp in particolareambientato in una fredda Vigilia di Natale a Londra e centrato sul personaggio di Scrooge, un vecchio avido commerciante che non ama il Natale, rifiuta linvito a cena di suo nipote Fred, nega di donare cibo ai poveri e vorrebbe eliminare la paga natalizia del suo sfruttato impiegato, Bob Cratchit. Quella stessa notte, tuttavia, Scrooge viene visitato dal fantasma di Marley che vaga per la Terra con pesanti catene e salvadanai riempiti con la sua avarizia. Marley avverte Scrooge che ha una sola possibilit per riabilitarsi o sar costretto a portare catene pi pesanti delle sue.Lavido Scrooge e gli Spettri, personaggi-simbolo, ci invitano in fondo a ritrovare il vero significato del Natale in un mondo cinico ed egoista. incredibile costatare quanto tutto ci sia ancora attuale!Riflettendo su vita ed opere di Dickens, ci rendiamo conto che uno scrittore senza tempo: i terribili contrasti sociali della sua epoca, generati dalla Rivoluzione Industriale, sono ritornati oggi alla ribalta con le gravi crisi economiche orchestrate da un potere sempre pi impietoso e globalizzato che come al solito colpisce le classi meno abbienti e i paesi pi poveri, costretti a subire sfruttamento e ingiustizie. In fondo anche lUmanit rimasta la stessa con le sue lotte tra bene e male, giusto e ingiusto, morale e immorale (alle quali oggi purtroppo siamo costretti ad aggiungere i disastri climatici e il pericolo nucleare!).Forse proprio per questi ricorrenti aspetti da Dickens ben rappresentati, cinema, teatro e Tv hanno riproposto costantemente le sue opere in numerosi film, spettacoli e sceneggiati.Ci sembra giusto, quindi, ricordarne qui vita ed opere brevemente: nato a Portsmouth nel 1812 da Elizabeth Barrow e John Dickens, piccolo funzionario della marina, Charles ricev uneducazione incompleta per problemi familiari e quando il padre venne imprigionato per debiti, a soli 12 anni fu costretto a lavorare in una fabbrica di lucido per scarpe, poi a 15 anni entr nello studio legale di Ellis & Blackmore come praticante.In seguito decise di studiare stenografia e sorse in lui il desiderio di diventare cronista parlamentare. Vi riusc nel 1832 quando cominci a scrivere per la cronaca parlamentare su vari giornali, pubblicando anche bozzetti di costume che apparvero in un volume tra il 1836-7,, nel quale bench sotto linflusso della saggistica settecentesca, evidenzi gi un acuto spirito di osservazione nel descrivere la vita londinese con toni tra il patetico e il grottesco.Nel 1836 spos Catherine Hogarth, ma il matrimonio non fu felice, mentre sembra che le sue cognate, Mary e Georgina, fossero pi vicine al suo ideale di donna. Quando Mary mor improvvisamente a soli 16 anni, Charles ne fu molto scosso: ricordandola, deline eroine che le somigliavano (come Little Nell, Agnes Wickfield, Little Dorrit) e quando si separ dalla moglie, fu Georgina che laiut ad aver cura dei suoi figli.Sempre nel 1836 un editore gli chiese di scrivere il testo per alcune vignette sportive di Robert Seymour: nacquero cosnei quali cre una sessantina di personaggi comici impregnati di puro umorismo britannico.Ebbe un enorme successo, guadagn parecchio e cominci a dedicarsi al romanzo sociale, pubblicando a puntate Oliver Twist (1837-38), storia di un trovatello che cade nelle mani di una banda di ladri e si deve destreggiare tra delinquenti, come lebreo ricettatore Fagin e lassassino Bill Sikes, i primi di una serie di loschi individuidalla la sua abile penna.Seguironoin cui appare via via sempre pi chiaro il desiderio di difendere gli umili e gli onesti contro tutte le sopraffazioni e ingiustizie, un obiettivo che raggiunse pienamente nel suo capolavoro, ricco di elementi autobiografici, pathos, humour e grande potenza di caratterizzazione nel delineare i personaggi.Dickens amava i viaggi e visit diversi paesi come lItalia, la Francia e soprattutto gli Stati Uniti dove tenne una serie di conferenze per presentare le sue opere.Qui disgustato da alcuni aspetti della societ americana come razzismo, prevaricazione e ipocrisia, scrisse una violenta satira,, in cui si serv in particolare del grottesco e malvagio personaggio di Mr. Pecksniff per esprimere tutta la sua disapprovazione.Contro la schiavit scrisse:. Il libro suscit molte polemiche, ma Charles modific il suo duro giudizio solo dopo molti anni. Tornato in patria, continu a lottare per i suoi ideali fondando un periodicoche ebbe un grande successo.La sua vita privata invece stava attraversando una drammatica crisi sia per la morte improvvisa di una figlia, sia per la definitiva separazione dalla moglie da lui accusata di non aver saputo mai badare a figli e famiglia.Continu comunque a scrivere fino alla fine e a denunciare anche nelle sue ultime opere i mali dellEt Vittoriana, lottando per una societ pi equa e sensibile alle istanze sociali.Tra esse ricordiamo, rimasto incompleto per la sua morte avventa nel 1870 per unemorragia cerebrale. Fu sepolto in Westminster Abbey nel famoso