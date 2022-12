Francia-Argentina, la finale in Qatar

di Mimmo Carratelli



foto di www.imagephotoagency.it

Secondo pronostico, la Francia vince la semifinale col Marocco (2-0) e, domenica, affronter l'Argentina per il titolo di campione del mondo.La Francia deve difendere il titolo conquistato quattro anni fa in Russia. Si spento il sogno del Marocco che ha interpretato una splendida semifinale e si giocher il terzo posto, sabato, con la Croazia. Un traguardo storico per una nazionale africana.Fortunato il vantaggio francese subito a inizio di partita. Il difensore El Yamik scivola sul prato e d via libera all'incursione di Griezmann. Sul cross viene bloccato Mbapp in area, la palla si alza e Theo Hernandez, con una acrobazia, insacca davanti al portiere Bounou che non si oppone (5').Sembra una partita finita. Che cosa potr fare il Marocco, pi famoso per la sua grande difesa, ma senza grandi attaccanti? Il Marocco sar comunque una sorpresa per come giocher per tornare a galla.Il tecnico del Marocco commette un errore imperdonabile. Schiera in difesa Saiss e Mazraoui in precarie condizioni e sar costretto a sostituirli. Amallah per Saiss (20') e Attiat-Allah per Mazraoui (46'). E, all'ultimo momento, d forfait Aguerd, uno dei difensori pi forti, in campo Dari.Il Marocco per non si arrende. Non subisce passivamente lo svantaggio. Vuole essere in partita da protagonista. Il palo di Giroud (17') lo tiene in corsa.E il Marocco va all'attacco con la Francia che si ritrae per controllare l'avversario e partire in contropiede con gli avversari sbilanciati in avanti.Alla fine del primo tempo, gli africani sfiorano il pareggio con una rovesciata di El Yamik, un difensore nell'area francese!, che si spegne sul palo e poi sulla mano sinistra di Lloris.Il pareggio sfiorato elettrizza il Marocco che prende in pugno la partita. Attacca soprattutto a destra dove Mbapp non arretra a coprire consentendo ad Hakimi, suo compagno nel Paris Saint Germain, di attaccare.Sulla destra del Marocco, con Hakimi, imperversano Ziyech e si allarga Ounhai, il calciatore pi tecnico della formazione africana.Sul lato sinistro attacca Boufal e, ancora meglio, Attiat-Allah quando entra in campo nella ripresa.La Francia si difende con mestiere. Giezmann non pi l'ispiratore degli attacchi transalpini, diventa regista difensivo. E Mbapp si vede poco. Poche accelerazioni senza concludere.Il secondo tempo del Marocco splendido. Una squadra aggressiva, tambureggiante, ardente con buona qualit. Ma il Marocco non ha un vero attaccante d'area. Domina, ma non conclude. En-Nesyri non ne prende una.Quando entrano (66') Aboukhlal per Boufal e Hamdallah per En-Nesyri, i due si perdono nell'area di rigore francese. Nella ripresa, il Marocco attacca con pi uomini. A sinistra fa faville il terzino Attiat-Allah, costantemente avanti, da ala. Hakimi, Ziyech, Ounhai, Attiat-Allah saltano spesso l'uomo, ma la Francia fa densit in difesa e chiude sull'ultimo passaggio.Il Marocco, di qualit tecnica inferiore, penalizzato nei contrasti e nel pressing. Alla fine perde palla, ma la riconquista e continua la sua pressione offensiva. Non ha chance neanche sui calci piazzati: lo strapotere fisico dei francesi rende vani i traversoni e i cross.La Francia, pur non facendo la partita (61% di possesso-palla per gli africani), limitandosi ad averla in pugno abbassandosi, ha qualit individuali superiori. Funziona la strategia di Deschamps.Nel primo tempo un continuo giro-palla per sorprendere il 5-4-1 del Marocco, poi improvvisi lanci. I nazionali africani difendono bene con i raddoppi di marcatura e l'arretramento di tutta la squadra dopo avere tentato di andare avanti.Nel secondo tempo, la pressione offensiva del Marocco si fa pi sostenuta e la Francia si abbassa. Gli africani, dopo avere subito senza danni tre spunti di Mbapp, si riversano continuamente nella met campo francese.Al Marocco mancano i giocatori con lo spunto decisivo in area. Cos Attiat-Allah spreca due buone occasioni (53') indugiando troppo sulla palla sino a perderla. Nell'area della Francia si arena l'offensiva del Marocco.La partita si mantiene in bilico sul minimo vantaggio della Francia e il Marocco fa di tutto per acciuffare il pareggio. Preme, assalta, tiene i francesi tutti dietro.Un'altra buona occasione sfugge ad Handallah (76'). Si susseguono i cambi e quelli francesi sono decisivi perch Kolo Muani, che gioca con l'Eintracht Francoforte, entrato al posto di Dembel, un minuto dopo l'ingresso in campo conclude in gol (79') una bella azione manovrata.Ci saranno sei minuti di recupero, il Marocco continua a tenere la Francia tutta stretta a difesa della sua area. Un tiro di Ounhai viene deviato in corner (93'), uno spunto di Ezzalzouli disorienta la difesa francese e, sulla conclusione di Haandallah, c' Kound a salvare sulla linea. Ma, ormai, il 2-0 della Francia aveva messo il sigillo sulla semifinale.Deschamps ha dovuto rinunciare a Rabiot e a Upamecano, non in condizioni e ha schierato (4-2-3-1): Lloris (Tottenham); Kound (Liverpool), Varane (Manchester United), Konate (Liverpool), Theo Hernandez (Milan); Tchouameni (Real Madrid), Fofana (Monaco); Dembel (Barcellona; 76' Kolo Muani, Eintracht Francoforte), Griezmann (Atletico Madrid), Mbapp (Paris Saint Germain); Giroud (Milan; Thuram, Munchengladbach).Il Marocco (5-4-1) ha schierato Bounou (Dinamo Zagabria); Hakimi (Paris Saint Germain), Dari (Bestois), El Yamik (Valladoid), Saiss (Besiktas; 20' Amallah, Standard Liegi; 78' Ezzalzouli, Osasuna), Mazraoui (Bayern; 46' Attiat-Allah, Casablanca); Ziyech (Chelsea), Ounahi (Angers), Amrabat (Fiorentina), Boufal (Angers; 66' Aboukhlal, Tolosa); En-Nesyri (Siviglia; 66' Hamdallah, Al-Ittihad).Cos, a Russia 2018, la Francia arriv alla finale poi vinta contro la Croazia 4-2. Il Marocco ha vinto la Coppa d'Africa 1976 e il Campionato delle nazioni africane nel 2018 e 2020.Ventidue campionati del mondo.la finale stata giocata da due squadre europee: 1934 Italia-Cecoslovacchia 2-1 d.t.s; 1938 Italia-Ungheria 4-2; 1954 Germania-Ungheria 3-2; 1966 Inghilterra-Germania 4-2 d.t.s; 1974 Germania-Olanda 2-1; 1982 Italia-Germania 3-1; 2006 Italia-Francia 5-3 ai rigori; 2010 Spagna-Olanda 1-0 d.t.s.; 2018 Francia-Croazia 4-2., la finale stata una sfida fra Europa e Sudamerica: 1958 Brasile-Svezia 5-2; 1962 Brasile-Cecoslovacchia 3-1; 1970 Brasile-Italia 4-1; 1978 Argentina-Olanda 3-1 d.t.s; 1986 Argentina-Germania 3-2; 1990 Germania-Argentina 1-0; 1994 Brasile-Italia 3-2 ai rigori; 1998 Francia-Brasile 3-0; 2002 Brasile-Germania 2-0; 2014 Germania-Argentina 1-0 d.t.s.; 2022 Argentina-Francia.stata una finale tutta sudamericana: 1930 Uruguay-Argentina 4-2; 1950 Uruguay-Brasile 2-1.