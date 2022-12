l Napoli Basket torna alla vittoria

di Mario Triggiani



Torna a vincere la Generazione Vincente Napoli Basket, che nell'incontro valido per la decima giornata del campionato ha sconfitto Trento mantenendo sempre il controllo della gara.Tra le fila dei napoletani assenti Johnson e Stewart, ancora alle prese con fastidi fisici che ne hanno impedito lutilizzo nella gara.Dopo qualche difficolt iniziale la GeVi ha preso il controllo del match vincendo la lotta a rimbalzo grazie anche allo straordinario apporto dei giocatori italiani.Se Michineau, Howard e Williams sono apparsi un po in difficolt, a trascinare Napoli ci hanno pensato la difesa di Zerini e le triple di Zanotti.Menzione donore per il migliore in campo, capitan Uglietti in quella che stata probabilmente la sua migliore partita nei tre anni di permanenza a Napoli.La guardia difende duro come suo solito ed in pi si rivela pericoloso anche in attacco, sia in penetrazione che dalla lunga distanza.Trento prova a rientrare negli ultimi minuti, ma due triple di Howard la ricacciano dietro regalando la vittoria a Napoli con un rotondo +11.Con questa vittoria la GeVi si posiziona momentaneamente al decimo posto in classifica, in attesa delle altre gare della giornata di campionato.La zona calda della classifica ora distante ben sei punti e lambiente partenopeo pu tirare un sospiro di sollievo in attesa dei prossimi impegni.La prossima gara della Generazione Vincente Napoli Basket sar sabato prossimo contro Sassari in un incontro che potrebbe regalare un altro sorriso alla squadra di coach Buscaglia e lanciarla definitivamente tra le pretendenti ad uno dei primi otto posti in classifica.: Zerini 6, Howard 17, Michineau 4, Dellosto 2, Davis 6, Uglietti 15, Williams 6, Stewart, Zanotti 13, Sinagra, Bamba, Grassi.: Morina, Gaye, Conti 4, Forray, Flaccadori 14, Udom 10, Crawford 3, Ladurner, Grazulis 8, Atkins 9, Lockett 10.