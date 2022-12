Chiara, di Susanna Nicchiarelli

di Giovanna D'Arbitrio



Dopo la proiezione speciale che si tenuta il ad Assisi, il 7 dicembre nelle sale arrivato, il nuovo film diretto daIl film ambientato ad Assisi nel 1211, quando la diciottenne Chiara () di notte scappa di casa con laiuto del suo caro amico Francesco () per vivere in povert, castit e preghiera, malgrado lopposizione dei familiari.Inizia cos per lei una vita al servizio degli altri presso il monastero di San Damiano: fermamente decisa a perseguire il suo obiettivo di praticare la carit cristiana, Chiara si opporr alla clausura e perfino al Papa, lottando insieme ad altre consorelle che condividono le sue idee. E comunque tutto sar pi difficile per lei, anche rispetto alle battaglie dellamico Francesco, perch una donna.Dopo aver descritto donne particolari, come la cantante Christa Pffgen nel filmed Eleanor Marx, figlia di Karl, in, la regista si concentra sulla figura di S. Chiara, una donna forte e determinata che fond l'ordine delle Clarisse in cui rifiut ogni impostazione gerarchica affermando "" e rifiutando di definirsi badessa.Come nelle opere precedenti, in effetti, la regista ancora una volta ha focalizzato la sua attenzione sul tema di una figura femminile all'interno di una societ patriarcale.Rispetto ad altri film appare diversa anche la figura di Francesco il quale, pur condividendo gli ideali di Chiara, rinnega tuttavia il rapporto paritario con le consorelle, in quanto femmine "".ha affermato la registaradicalit".Un bel film, supportato da un valido cast includente, oltre agli interpreti gi citati, anchenei panni di Papa Gregorio IX.Notevoli la sceneggiatura di, fotografia di, e le musiche diEcco il trailer del film: