Mbappé, splende una stella sul Qatar

di Mimmo Carratelli



Kylian Mbappé, 23 anni, l'asso del Paris Saint Germain che l'ha preso dal Monaco per 145 milioni più 35 di bonus, accompagna la Francia ai quarti decidendo l'ottavo di finale con la Polonia (3-1): assist per il gol di Giroud (44') e doppietta (75' e 91'), 32 palloni giocati, 5 conclusioni.La Francia, campione del mondo in carica, affronterà l'Inghilterra nel quarto di finale del 10 dicembre. L'altro quarto già stabilito è Olanda-Argentina. Il tabellone dei quarti è spaccato in due: da una parte Olanda, Argentina, Brasile, Giappone, Croazia; dall'altra Inghilterra, Francia, Spagna, Portogallo.C'è finalmente una "" splendente al Mondiale del Qatar. Mbappè con cinque reti balza in testa nella classifica dei cannonieri. È un giocatore da Far West, la pistola sempre calda, la mira infallibile, i proiettili perforanti. Va via come il vento quando accelera (si calcola a 35 chilometri all'ora), ha il fisico dei duri e una faccia che punisce.Dopo venti minuti di buona Francia, la Polonia guadagnando campo sembrava portare la partita in equilibrio. Avanza il terzino sinistro Bereszynski (Sampdoria) a sostenere l'isolato Lewandowski.Molto positivo il match di Zielinski che gioca sulla destra nella zona del più aitante Rabiot, una scelta che sembra sbagliata. Invece, Zielinski balza al centro della partita trascinando la sua squadra con maggiore iniziativa di Rabiot, costretto sulla difensiva sulla sua fascia per la riluttanza di Mbappé a rientrare. Zielinski va anche al tiro, sventato da Lloris (38' poi salvataggio sulla linea di Varane sulla conclusione di Kaminski).La Polonia non avrebbe avuto altre opportunità. Intanto, sull'assist di Mbappé, Giroud filava in gol a fine primo tempo. Nella ripresa, la Francia controllava il match con un gran lavoro di Griezmann in aiuto al centrocampo e pronto ad assistere gli attaccanti.Il raddoppio di Mbappé (assist di Dembele) spegneva le speranze della Polonia, formazione inferiore ai francesi. Quindi la "mazzata" del terzo gol, una gran fiondata di Mbppé sull'assist di Thuram. La Polonia andava a segno su rigore al 98': Lewandowski con una curiosa rincorsa (fallo di mano di Upamecano deciso dal Var).La Francia (4-2-3-1) ha giocato con: Lloris (Tottenham); Kounde (Barcellona; 93' Disasi, Monaco), Varane (Manchester United), Upamecano (Bayern), Theo Hernandez (Milan); Tchouameni (Real Madrid; 66' Fofana, Monaco), Rabiot (Juventus); Dembele (Barcellona; 77' Thuram, M'gladbach), Griezmann (Atletico Madrid), Mbappé (Paris Saint Germain); Giroud (Milan; 77' Coman, Bayern).Nella Polonia, in avvio, cinque giocatori del campionato italiano: Szczesny (Juventus), Glik (Benevento), Kiwior (Spezia), Bereszynski (Sampdoria), Zielinski (Napoli). Nella ripresa ha giocato Zalewski della Roma.- Ai Mondiali l'unico precedente tra Francia e Polonia risaliva a Spagna 1982, finale per il terzo posto: Polonia-Francia 3-2.Fila nei quarti anche l'Inghilterra eliminando il Senegal di Koulibaly (3-0). Eccitato dai tamburi africani sugli spalti, il Senegal più reattivo e dinamico contro un'Inghilterra lenta e sorniona gioca una buona prima mezz'ora sfiorando il colpo con Sarr e Dia, il centravanti della Salernitana.Appena l'Inghilterra accelera, il destino della partita si compie. Passaggi veloci, volanti e gol. Henderson va a segno dopo un'azione rapida a un tocco di sette passaggi, assist di Bellingham (39').Prima della fine del tempo, raddoppia Kane dopo soli tre passaggi, assist di Foden. Finora all'asciutto in Qatar, si sblocca finalmente Harry Kane, cannoniere del Mondiale 2018 in Russia con sei reti (tre su rigore).Il resto nella ripresa col gol di Saka (57') e secondo assist di Foden. I gol sono una faccenda tutta inglese: Henderson (Liverpool), Kane (Tottenham) e Saka (Arsenal) bersagliano Eduardo Mendy, il portiere senegalese che gioca nel Chelsea.Lascia il Mondiale Koulibaly con un gol all'Ecuador e l'ammonizione nell'ultima partita per fallo su Kane.L'Inghilterra (4-1-2-3) ha giocato con Pickford (Everton); Walker (Manchester City), Stones (Manchester City; 79' Dier, Tottenham), Maguire (Manchester United), Shaw (Manchester United); Rice (West Ham); Henderson (Liverpool; 81' Phillips, Manchester City), Bellingham (Borussia Dortmund; 76' Mount, Chelsea); Saka (Arsenal; 64' Rashford, Manchester United), Kane (Tottenham), Foden (Manchester City; 64' Grealish, Manchester City).Nella nazionale inglese giocano tutti calciatori della Premier League con la sola eccezione di Jude Bellingham tesserato per il Borussia Dortmund. Bellingham, 19 anni, mezz'ala, è la nuova "stella" del calcio inglese. A otto anni entrò nelle squadre-baby del Birmingham. Esordio in prima squadra a 16 anni e 63 giorni. Dal Birmingham è passato al Borussia per 25 milioni. Oggi, il club tedesco chiede 120 milioni per la cessione del giocatore. Lo vorrebbe il Liverpool.L'Inghilterra ha inventato il calcio, ma ha un palmares mondiale modesto. Non ha voluto partecipare ai primi tre campionati (1930, 1934, 1938) in polemica con la Fifa. Tre volte non si è qualificata (1974, 1978, 1994). Quattro volte è stata eliminata ai quarti. Due volte è arrivata quarta (nel 1990 perse la finale per il terzo posto a Bari contro l'Italia che vinse 2-0, gol di Baggio e Schillaci). Una sola volta ha vinto (1966) giocando in casa e battendo in finale la Germania ai supplementari (4-2) con il gol-fantasma di Hurst che portò gli inglesi sul 3-2: palla contro la traversa e rimbalzo sulla linea di porta, gol/non-gol, il guardalinee russo Bakhramov assegnò la rete.Per il Senegal è la terza presenza alla fase finale dei Mondiali, la prima volta nel 2002 raggiungendo il miglior risultato, i quarti di finale, eliminato dalla Turchia (0-1). Presidente della Federcalcio senegalese è Samuel Eto'o, 41 anni, due stagioni nell'Inter (33 gol), 18 partite e due gol con la Sampdoria, 56 gol con la nazionale senegalese.