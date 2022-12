Il Napoli Basket crolla a Brescia

di Mario Triggiani



Sconfitta senza appello per la Generazione Vincente Napoli Basket, che nellincontro valido per la nona giornata di campionato perde nettamente al PalaLeonessa di Brescia in una gara che i lombardi hanno condotto sin dai primi minuti.Tra le fila della GeVi ancora assente Robert Johnson, non recuperato dopo linfortunio alla caviglia rimediato nel match contro Treviso lo scorso 20 novembre.Brescia va subito avanti ed il vantaggio tocca presto la doppia cifra. Napoli tenuta in partita dalle triple di Howard e Zanotti e dai tiri da sotto di Williams, ma le azioni partenopee sembrano spesso confuse con troppe soluzioni estemporanee.Gli azzurri toccano il -4 a met terzo quarto, ma Brescia brava a ricacciare indietro gli avversari arrotondando poi il punteggio fino al +21 finale.Sul finire della terza frazione il coach della GeVi Buscaglia stato espulso per proteste dagli arbitri, con il vice Pancotto chiamato a guidare la squadra nellultima frazione.Ora Napoli si trova al tredicesimo posto in classifica e deve guardarsi le spalle se vuole evitare di essere risucchiata nella zona calda, con il terzetto delle ultime classificate distante solo due punti.Il prossimo impegno per la Generazione Vincente Napoli Basket sar sabato 10 dicembre, quando la squadra di coach Buscaglia ospiter alle ore 20 al PalaBarbuto LAquila Basket Trento, attualmente quarta in classifica. Napoli dovr sfruttare il fattore campo per trovare due punti in classifica fondamentali per rilanciare la stagione.: Zerini 3, Howard 12, Michineau 11, Dellosto 2, Matera, Davis 7, Uglietti, Williams 17, Stewart 8, Zanotti 12, Grassi.: Gabriel 16, Tanfoglio, Massinburg 24, Ghidini, Della Valle 16, Cobbins 8, Odiase 8, Burns 1, Laquintana 6, Cournooh 7, Moss 4, Akele 5.