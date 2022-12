Guidi-Di Nunzio, primizia in jazz

di Adriano Cisternino



Un'amicizia - umana e professionale - nata e cresciuta durante la pandemia. Giovanni Guidi (pianista) e Luigi Di Nunzio (sassofonista) si sono conosciuti e frequentati (anche via web) quando erano vietate le riunioni multiple e quindi anche i concerti o qualsivoglia occasione di raccolta di pi persone in spazi circoscritti.L'amicizia intanto cresciuta e si consolidata, come anche l'affinit professionale. Questione di feeling, insomma, intorno al pentagramma. Ed al jazz, naturalmente.Nonostante il solido rapporto per Giovanni e Luigi non hanno mai suonato insieme in pubblico, complice proprio la pandemia.Ed ora eccoli finalmente insieme, per la prima volta, in quartetto con Umberto Lepore al contrabbasso e Marco Castaldo alla batteria, mercoled 7 dicembre (ore 21,30), per un concerto al Bourbon Street, ad iniziativa del Live Tones di Alberto Bruno e Ornella Falco (Info e prenotazioni 3389941559-3388253756).Giovanni Guidi, nato a Foligno, classe '85, ormai da tempo un pianista di statura internazionale. Figlio d'arte (il padre stato un grande manager di jazz), non a caso stato adottato giovanissimo da Enrico Rava che ne ha intuito subito le potenzialit, e lui ha tenuto fede a promesse e premesse rivelando tecnica e creativit di proporzioni immense.Tra le sue realizzazioni, un progetto su Pasolini a cento anni dalla nascita che presto dovrebbe diventare anche un disco.Intenso il suo legame con Napoli dove, appunto, si rifugiato spesso durante la pandemia per approfondire il suo progetto su Pasolini.Luigi Di Nunzio, napoletano, classe '91, figlio d'arte (sassofonista anche il padre Pasquale),del jazz italiano (band-leader gi a 19 anni), ha vinto numerosi premi, ha collaborato fra gli altri con Michael Bubl, ha duettato con Francesco Cafiso, a suo tempo enfant prodige anche lui, ha accumulato insomma una serie di esperienze prestigiose. Il suo sax spesso sorprende e conquista per le audaci figurazioni verso l'hard bop. Il debutto pubblico in duetto con Guidi, sar dunque una autentica, preziosa primizia per il jazz italiano.Con Umberto Lepore al contrabbasso e Marco Castaldo alla batteria, si annuncia insomma una serata di jazz particolarmente ispirato e tutto da godere. E il Bourbon Street sicuramente il palco giusto per una performance del genere.