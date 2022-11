Un capolavoro di Mattia Preti

di Achille della Ragione



In questo articolo parleremo di Mattia Preti, un autore a me particolarmente caro, perch nel 1990 feci un'importante scoperta: una chicca preziosa custodita nella sacrestia della chiesa di San Francesco dAssisi a Forio dIschia.Si tratta di una spettacolare, dai colori lividi e cianotici, da assegnare senza ombra di dubbio a quel gigante del secolo doro che fu Mattia Preti, di cui troverete allegati alcuni particolari.Dopo averla pubblicata ebbi la conferma dell'autografia da parte di John Spike, il massimo esperto mondiale del pittore calabrese.In passato la critica si era distrattamente occupata del dipinto foriano adombrando lipotesi che potesse trattarsi di una copia; ma sia le figure femminili che il volto del Cristo mostrano una morbidezza di tocco ed una preziosit materica che, vanamente potremmo pretendere dalla mano di un copista, anche se molto abile.Se vogliamo invece vedere una copia di questa tela autografa, dobbiamo recarci al Prado, dove potremo ammirare lo stesso soggetto, ma di minore qualit, replicato da uno dei pi noti allievi ed imitatori del Preti: lo spagnolo Pedro Nugnez de Villacencio.Quanto siamo ricchi e spreconi noi napoletani! Conserviamo chiusa e non visitabile una tela di uno dei grandi maestri del Seicento europeo, mentre allestero, in uno dei pi celebri musei del mondo, ne espongono la copia.E passiamo ora ad esaminare un Giudizio di Salomone (131 x 184) appartenente ad una famosa collezione pugliese, nel quale in ogni dettaglio si vede il tocco magico del pennello del Preti. I volti dei personaggi sembrano voler parlare all'osservatore e trasmettergli quella atmosfera di turbamento che pervade la composizione.Nel dipinto in esame il Preti si avvale degli effetti di luce particolare e radente, ma li applica in funzione dinamica alla composizione affollata di personaggi in continuo movimento con un ricchissimo repertorio di variazioni luministiche.Accenniamo ora un poco alla biografia del Preti, (), detto il Cavalier calabrese perch Cavaliere di Malta dal 1642 che fu il primo grande interprete della pittura barocca che viene a interrompere definitivamente alla met del secolo, il corso del naturalismo napoletano.Dopo un primo soggiorno a Napoli si stabil a Roma (1630-1656), comp viaggi in Italia settentrionale (a Modena nel 1652-1653 dipinse cupola e coro di San Biagio). A Roma dove lasci molte opere (affreschi in San Carlo ai Catinari, 1642, e in SantAndrea della Valle, 1651), Mattia Preti fu direttamente partecipe di quel felice momento di fervore innovativo, di incontro-scontro di tendenze e di idee e che accompagna il primo fiore del barocco romano.Esperienza ben presente nella sua arte, che stata definitaLa fase napoletana la pi pregnante del suo percorso artistico, ricca di capolavori, mentre la gamma cromatica della sua tavolozza, come in passato era capitato ad Artemisia, vira vigorosamente verso colori rossiccio bruni, cianotici, con volti sofferenti ai limiti dellanossia.In passato si credeva che il suo soggiorno allombra del Vesuvio fosse durato solo 4 anni, viceversa copre dal 22 marzo 1653, data indicata su una polizza di pagamento, al settembre del 1661, quando si trasferisce definitivamente a Malta, dopo esserci stato 3 mesi nel 1659, per favorire laccettazione della sua pratica come Cavaliere di Grazia.Appena nell'Isola dei Cavalieri fu subito attivo nella decorazione della co-cattedrale di San Giovanni Battista a La Valletta, per la quale aveva gi inviato da Napoli alcune tele: intorno al 1656 ilunnel 1658, per la cappella dAragona e nel 1659 unper la chiesa della nazione italiana.Numerose sono le opere da ricordare eseguite durante gli anni napoletani, tra queste spiccano il grandioso soffitto cassettonato connella chiesa di San Pietro a Maiella e soprattutto il ciclo di affreschi sulle porte di Napoli con il drammatico groviglio di corpi, provocato dalla peste del 1656, un documento impressionante, di cui purtroppo rimasta una labile traccia, sotto una coltre di sudiciume, nella decorazione di Porta San Gennaro, fortunatamente ci sono giunti due splendidi bozzetti preparatori, dai colori squillanti, conservati nella sala Preti della pinacoteca napoletana.