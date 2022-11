Napoli Basket, la vittoria sfuma allo scadere

di Mario Triggiani



La Generazione Vincente Napoli Basket va ad un passo dalla vittoria contro la Bertram Tortona al PalaFerraris di Casale Monferrato, ma il tiro da tre scoccato da Howard che avrebbe potuto dare la vittoria ai partenopei si spento sul primo ferro sancendo una bruciante sconfitta per i napoletani.Non ha preso parte alla gara Robert Johnson, ancora alle prese con un edema alla caviglia destra rimediato nella gara contro Treviso e tenuto precauzionalmente a riposo in attesa di valutarne nuovamente la condizione nei prossimi giorni.La gara ha visto entrambe le squadre darsi battaglia, con Napoli spesso in vantaggio ma mai capace di dare la zampata decisiva per chiudere i conti.I partenopei hanno toccato anche il +8 a cinque minuti dal termine, ma hanno subto poi il rientro di Tortona che riuscita a portarsi in vantaggio di due punti a sessanta secondi dalla fine della gara.In lunetta Williams fa solo 1/2, ma sul ribaltamento di fronte Tortona sbaglia regalando a Napoli loccasione di tirare per la vittoria.Dopo il timeout i ragazzi di coach Buscaglia costruiscono una tripla per Howard, uno specialista da tre, ma stavolta il tentativo della distanza della guardia partenopea non trova il fondo della retina e Napoli costretta alla seconda sconfitta esterna consecutiva.Il prossimo impegno per la Generazione Vincente Napoli Basket sar domenica prossima, 5 novembre, al PalaLeonessa di Brescia contro la formazione locale.Sar necessaria una vittoria per non perdere contatto con la prima met della classifica e poter continuare a sperare in una qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia.: Christon 8, Mortellaro ne, Errica ne, Candi 5, Tavernelli ne, Filloy 9, Severini 9, Harper 12, Daum 9, Radosevic 6, Macura 16, Filoni ne. All.Ramondino: Zerini 4, Howard 17, Michineau 9, Dellosto, Sinagra ne, Davis 4, Uglietti 8, Williams 18, Stewart 6, Zanotti 7, Grassi ne. All.Buscaglia