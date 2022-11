Storia Generale dei Pirati

di Giovanna DArbitrio



Senza dubbio le storie dei pirati hanno sempre affascinato limmaginario collettivo sia per la sete davventura che per lattrazione verso ci che pericoloso ed insieme esotico., pubblicata daci ripropone il successo di unopera che dura da tre secoli.Senzaltro pregevole la traduzione di, filosofo e autore di diversi libri, nonch traduttore e curatore di vari testi di letteratura anglo-americana (Fitzgerald, Bennett, Melville).Come egli evidenzia nelle, nel 1724 un misterioso capitanoscrisse, in cui raccont le vite dei pirati pi celebri del tempo, alternando fatti storici a particolari inventati.A quanto pare l'identit di Johnson stata spesso messa in discussione e in genere prevalsa la tesi di, studioso di letteratura e scrittore, esposta nel libro(1932), secondo la quale il vero autore sarebbe in realt(Stoke Newington, 1660 - Moorfields, 24 aprile 1731), noto letterato e giornalista britannico considerato da molti come il padre del romanzo inglese, ricordato soprattutto come autore diIn seguitoattaccarono tale teoria in(1988) e secondo il prof.il vero autore del libro, ex uomo di mare, giornalista ed editore giacobita che tra laltro assunse Defoe al Weekly Journal or Saturdays Post.L'opera ebbe comunque grande successo e fu subito riproposta in altre tre edizioni, tra le quali quella pubblicata nel 1726, con l'aggiunta di un volume che include le biografie di altri dodici personaggi.La recente edizione dicos descrive il libro:Sebbene i pirati fossero di solito delinquenti, disertori, evasi dal carcere, contrabbandieri e quantaltro, tra loro spesso vi erano anche ex capitani di navi mercantili, nobili che si convertivano alla pirateria per spirito d'avventura o desiderio di libert.Interessante scoprire come la pirateria vivesse secondo leggi proprie: le decisioni importanti venivano prese da tutto l'equipaggio per alzata di mano, il capitano stesso veniva eletto dalla ciurma e la sua condotta seguita e giudicata dal quartiermastro, un uomo della ciurma, che insieme ad essa poteva persino rimuoverlo dall'incarico.Le biografie dei pirati, pertanto, raccontano e illustrano il loro mondo, anche attraverso descrizioni di luoghi e popoli, aneddoti interessanti, drammatici, divertenti oppure romantici, come quelli sulle vite di Anne Bonny e Mary Read.Insomma fu proprioapparsa nel lontano 1724 che cre il mito del pirata al quale si sono ispirati scrittori comee James, nonch tanti film passati e presenti sui Pirati dei Caraibi.Per maggiori dettagli su vita e opere di Daniel Defoe si consiglia il seguente sito on line: