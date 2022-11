Il Napoli Basket torna alla vittoria

di Mario Triggiani



Dopo due sconfitte consecutive la Generazione Vincente Napoli Basket torna al successo sconfiggendo la NutriBullet Treviso in una gara rimasta in bilico fino allultimo tiro.Tra le fila di Napoli c stato lesordio del nuovo acquisto Devin Davis, arrivato in citt solo tre giorni prima del match per sostituire Emmitt Williams, tornato negli USA per un problema familiare.Treviso inizia la gara con aggressivit, portandosi subito avanti in doppia cifra mentre qualche errore di troppo nella gestione dei possessi partenopei condanna Napoli ad una gara ad inseguire.La svolta arriva nel terzo quarto, quando Howard segna due triple consecutive, mentre entra in partita anche Devin Davis che, pur avendo effettuato solo due allenamenti con i compagni, si dimostra gi perfettamente inserito negli schemi di gioco trovando punti e rimbalzi.Gli ultimi minuti vedono il punteggio in equilibrio con entrambe le squadre a tentare di piazzare la zampata decisiva. A spuntarla alla fine Napoli, con Williams a stoppare un tentativo di penetrazione di Cooke e poi a correggere un tiro errato di un compagno con una schiacciata che fa esplodere il PalaBarbuto.Treviso ha anche la tripla del sorpasso allo scadere, ma una buona difesa di Uglietti costringe Banks ad un tiro in avvitamento che non prende neanche il ferro.Napoli conquista cos la sua terza vittoria stagionale ed occupa attualmente lundicesima posizione in classifica, due punti sopra la zona calda.Il prossimo impegno della Generazione Vincente Napoli Basket sar domenica prossima alle ore 16 contro Tortona in una trasferta insidiosa che dovr dare conferme sullattuale stato di forma della formazione partenopea, che dopo le vicissitudini del roster alla ricerca di un po di tranquillit.: Zerini, Howard 18, Johnson 12, Michineau 7, Dellosto, Matera, Davis 13, Uglietti 4, Williams 18, Stewart 10, Zanotti 2, Grassi.: Banks 6, Iroegbu 25, Sarto, Zanelli 2, Jurkatamm 2, Vettori, Sorokas 7, Faggian 2, Cooke 13, Jantunen 8, Sokolowski 13, Simioni 4.