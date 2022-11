La ragazza blu, ovvero il tema della diversità

di Giovanna D'Arbitrio



Oggi il tema della “” è sempre al centro di molti dibattiti, film, libri e quant’altro. Senz’altro l’abitudine a stabilire cosa è “”, tipica della storia dell’umanità, spinge ad incrementare comportamenti negativi verso la diversità (di vario tipo fisica, psichica, linguistica, ambientale, socio-economica, di genere, ecc.) perché i suoi caratteri distintivi non rientrano nei canoni ritenuti normali.Il libro “”, di Kim Michele Richardson (Ed.Libreria Pienogiorno), sollecita significative riflessioni sul suddetto tema.Ecco come viene presentato: “”.La pluripremiata autrice in un’intervista ha affermato quanto segue “donne dei libri”.La metemoglobinemia congenita, così viene chiamata l’alterazione della pelle blu, fu rilevata per la prima volta nel 1820 nella famiglia Fugate di Troublesome Creek, nel Kentucky.In effetti il francese Martin Fugate aveva sposato una kentuckiana portatrice del gene, per cui la coppia generò quattro figli blu che purtroppo vennero discriminati perfino più dei neri residenti in zona.Come la stessa autrice ha raccontato, ella ha sperimentato povertà, sofferenze e discriminazione sulla sua pelle trascorrendo i miei primi dieci anni di vita in un orfanotrofio rurale del Kentucky e poi data in affido a varie famiglie fino a ritrovarsi senza una casa all’età di quattordici anni.ha affermato Kim Michele RichardsonSolo uno? Hai l’aria più intelligente di così, e scommetto che riusciamo a trovartene più di unoAlle nostre mani non importa se sono di colore diverso”.Kim Michele Richardson, scrittrice americana di successo, ha pubblicato diversi romanzi tra i quali ricordiamoP.S. per maggiori approfondimenti si consiglia di consultare il seguente sito con una dettagliata intervista all’autrice: