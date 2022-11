Il vibrafono di Pacassoni al Bourbon Street

di Adriano Cisternino



Il binomio funziona. Ancora un appuntamento con la musica jazz proposto dal Live Tones al Bourbon Street, in pieno centro storico.Sul palco di via Bellini 52 domenica 20 (ore 21,30) sar di scena Marco Pacassoni (vibrafono e marimba) con il suo trio che presenta Lorenzo De Angeli al basso e Stefano Manoni alla batteria.Marchigiano di Fano, classe 1981, Marco Pacassoni si laurea con lode alla rinomata Berklee College of Music di Boston. Svolge intensa attivit fra Stati Uniti ed Europa e nel 2005 vince il premioTra le sue esperienze professionali spicca una singolare iniziativa: nel 2009 viene chiamato da Andrea Pagani a suonare in, album che rilegge celebri arie di opere del compositore toscano (, ecc....) in chiave jazz.l'ultimo (quinto) album di Pacassoni, registrato a New York con due star internazionali del jazz quali John Patitucci (contrabbasso) e il batterista Antonio Sanchez, conosciuti - incredibilmente - via mail durante la pandemia.E sempre via mail scaturita la proposta del disco poi realizzata a New York. Contiene dieci tracce di cui otto sono composizioni originali.Presentato l'estate scorsa in Italia, stato portato in giro per il mondo (perfino in Australia) l'estate scorsa dall'autore che ora ne dar un saggio anche a Napoli con il suo storico trio italiano.