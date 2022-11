L'Ombra di Caravaggio, di Michele Placido

di Giovanna DArbitrio



Presentato in anteprima alla 17 edizione della Festa del Cinema di Roma,, di, ambientato nell'Italia del XVII secolo, epoca in cui Michelangelo Merisi in arte Caravaggio, genio ribelle, tormentato e trasgressivo, non rispetta le regole stabilite dal Concilio di Trento per le raffigurazioni dellarte sacra.Poich per i suoi dipinti di carattere sacro, Caravaggio () usa come modelli prostitute, ladri e altre persone prese dal popolo, Papa Paolo V decide di affidare ad un agente segreto del Vaticano unindagine per decidere se concedere o meno la grazia che il pittore chiedeva dopo la sentenza di condanna a morte per aver ucciso in duello, Ranuccio, un suo rivale in amore.Cos lOmbra, questo il nome dellinvestigatore, avr nelle sue mani potere di vita o di morte sul grande artista, costretto alla fuga per evitare la pena capitale.A Napoli nel 1609 trova rifugio presso la marchesa Costanza Colonna e il nipote del Papa, Scipione Borghese, in attesa della grazia papale. Insomma Michele Placido utilizza l'escamotage dell'indagine per ripercorrere gli episodi salienti della vita del Caravaggio e dimostrare il legame tra le sue esperienze di vita e le sue opere.Nel film M. Placido interpreta il ruolo di un cardinale libertino, mentre l'indagatore, interpretato da, freddo, distaccato e fanaticamente religioso, una vera e propria ombra inquietante.Notevole la sceneggiatura di, magnifica la fotografia diche mette in rilievo il contrasto fra oscurit e fascio di luce mirata, caratteristica saliente dei dipinti dellartista.Ottimo il cast includenteScenografia e costumi sono di, musiche diCi sembra che il regista voglia in qualche modo mettere in risalto non solo vita ed opere del Caravaggio, ma anche le sue idee rivoluzionarie sempre attuali.In unintervista ha dichiarato che oggi il pittore, secondo lui, si schiererebbe dalla parte dei pi poveri. Il tentativo di usare un linguaggio moderno al posto di quello del 600, invece, appare alquanto irreale e poco adeguato.- ha affermato il regista. -Ecco il trailer del film: