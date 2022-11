SHOCK di Carlo Patriarca

di Luigi Alviggi



Luigi Alviggi

Ugo Cerletti (Conegliano, 1877 1963), psichiatra al tempo del debutto a inizio 900 della dottrina freudiana nel Norditalia, lideatore della terapia elettroconvulsivante (comunemente detta elettroshock) - usata per la prima volta su un paziente umano nel 1938 - che gli regaler in seguito il triste appellativo diLa geniale versatilit delluomo testimoniata dal suo salire alla ribalta in campo militare con linvenzione di una spoletta a scoppio ritardato per la bomba in cui veniva inserita (descritta nel suo libropubblicato postumo nel 1977, e ripubblicato nel 2006 dalleditore Gaspari con il titolo).Sar in anticipo di quasi mezzo secolo su sviluppi analoghi nel settore artiglieria. Purtroppo - per rinvii e intralci delle alte sfere - la guerra fin prima che lordigno venisse utilizzato sul campo e le manovre letali degli alti vertici insabbieranno poi il tutto (abitudine in voga da sempre, FORSE anche oggi), ALLORA ceraNemmeno la rinunzia agli utili del brevetto a favore dello Stato italiano da parte delUgo sciolse i legacci... (peggio delle catene!). Chi sa quante italiche vite si sarebbero salvate con la pronta adozione di questi ordigni a scoppio ritardato, programmabile grazie a un complesso meccanismo chimico interno...Il racconto si apre, appunto, sul capitano medico Cerletti, vestito di bianco mimetico in unalta montagna del Cadore coperta di neve, in prima linea sul fronte contro gli austriaci nella I Guerra Mondiale.Si abbonda in dettagli psichiatrici - le osservazioni al microscopio venivano allora disegnate su carta, impossibili foto dellimmagine vista! - in specie per malattie mentali comportanti modifiche cellulari al fine di approfondire i primi passi fatti sullorgano pi complesso del nostro organismo, cos come di qualunque essere vivente.Questo lavoro altamente meritorio nel ricordare uno studioso che guadagn pregi ancor oggi non adeguatamente valutati.Gli studi e le pubblicazioni di Cerletti (elencate nel testo), fondamentali per ulteriori scoperte su funzioni e attribuzioni delle varie parti cerebrali, avvennero in tempi in cui gli studi di anatomia relativa muovevano i primi passi.Ugo defin il cervelloCarlo Patriarca (Sondrio, 1960) anatomopatologo e scrittore, attraverso unattenta analisi di documenti depoca, di approfondimenti biografici e di verifiche cliniche sulla valutazione di questa controversa terapia, ci presenta una biografia romanzata, analitica e avvincente, raccontata fin dallinizio bombarolo, quale vista da Francesco un ipotetico assistente medico.Senza dubbio la parte pi interessante del narrato il seguire passo passo liter che conduce alla sperimentazione umana: i cento dubbi, gli studi di processi attuati da altri per uguali fini, la titubanza estrema nel fissare forza e durata delle scosse su un corpo vivente da non intaccare.Si riportano anche le vicende ospedaliere - trasferimenti, Cerletti in primis, ricoveri, tipologia dei pazienti - e, per gli anni del fascismo, anche le inevitabili violenze politiche che seguivano qualche malato con atteggiamenti critici nei riguardi del partito imperante.Lassistente seguir il primario,, chiamato da questi nella capitale una volta divenuto direttore dellIstituto di Neuropsichiatria della Sapienza di Roma e attenzionato persino dalla Casa Reale.Qui partiranno i primi esperimenti curativi su pazienti affetti da schizofrenia, escludendo lobotomie e psicochirurgie con laffermazione di Ugo:Idea di partenza: scatenare un modesto attacco epilettico nel paziente per curare il principale problema schizofrenico, come sostenuto dallungherese von Meduna i cui metodi per non convincevano affatto.Poi Cerletti ricord i primi esperimenti a Genova di Battelli a inizio 900 con i cani e anche lo scritto di un medico dellimperatore romano Claudio:per la conseguente scossa da essa generata.Un aiuto - Lucio Bini - riusc a inscatolare la corrente dentro un apparecchio di sua invenzione e allora:ammoniva CerlettiDopo una visita al mattatoio dei maiali di Roma - e tantissimi esperimenti successivi su di loro e su altri tipi di animali - tramortiti ma non danneggiati dalla scossa elettrica traversante il cervello applicata con due dischi a contatto delle orecchie, Cerletti decise di agire!Si aggiungeranno in seguito alla terapia anche lanestesia e il curaro per ridurre le contrazioni muscolari dovute al passaggio della corrente elettrica con conseguenti possibili fratture ossee.Anche in questo caso Cerletti rinunci agli utili del brevetto, nonostante lIstituto non avesse soldi e il ministero non gli desse i fondi (!) per acquistare un elettroencefalografo utilissimo per studiare meglio le conseguenze dellintervento.Non cos fece Lucio Bini per la sua apparecchiatura elettrica, di ampia diffusione anche allestero e fornita da unapposita ditta costituita.Prototipo del paziente-cavia sar Giovanni, fratello dellassistente Francesco. Tra i molti disturbi sofferti, questi si sente assistito dallo Spirito Santo che gli parla attraverso Guido, un falco del quale solo custode.I suoi ricoveri insaranno come fare un giro per le strade vicino casa. E non c da stupirsi se nel racconto si incontrano brani di mattoidi, discorsi declamati da pazienti con un non corretto funzionamento cerebrale a un pubblico occasionale.Giovanni seguir la parabola del grave disturbo mentale che poco per volta lo porter al silenzio e allassenza (a seguito della morte per impiccagione di Guido da parte di ignoti), impedendogli di svolgere anche le poche funzioni che riusciva a compiere autonomamente sotto il vigile occhio di madre e fratello.Davvero sorprendenti i miglioramenti ottenuti con il trattamento che Francesco segue in prima persona. MaDopo un successo e una diffusione mondiali eccezionali, con articoli e relazioni di ogni tipo da parte di luminari dei vari paesi, iniziarono i primi inciampi per lo studioso rilevando che in alcuni pazienti - man mano di numero crescente - i benefici effetti del trattamento con shock cerebrale andavano diminuendo nel tempo, se non addirittura svanivano.Emerse che i risultati migliori si avevano per pazienti con schizofrenia di insorgenza recente.Per i rovesci clinici e autoinflitti Cerletti rifiut nel 42 la Presidenza della Societ Italiana di Psichiatria, riteneva ci fossero troppi abusi della sua terapia fatti per la facilit dellinsieme di base necessario e per i costi quasi nulli del trattamento una volta acquistato il dispositivo Bini. Fu anche candidato due volte al Premio Nobel oltre alle molteCiliegina sulla torta dello sventurato scienziato unadavvero infausta e oltraggiosa per chi ha attraversato, segnandola comunque in maniera indelebile, mezzo secolo di storia della medicina. Innegabile, nonostante le tante critiche venute in seguito su questo tipo di terapia, che bisogna riconoscere a Cerletti, e al suo staff di giovani medici pionieri, lavere aperto una nuova rotta lungo i confini del trattamento dellorgano pi complesso in dotazione a un organismo vivente.E, forse, con la enorme mole di quanto ancora non sappiamo in molti campi rispetto al poco oggi acquisito - a quasi un quarto del XXI secolo gi trascorso -, rimane sempre possibile un qualche uso sinora insondato delle capacit curative dellenergia elettrica nei confronti dei tanti mali che affliggono lintegrit del corpo umano.Dir Ugo:Neri Pozza, 2022 - pp. 160 17,00