Il Napoli Basket perde nel finale a Venezia

di Mario Triggiani



Nulla da fare per la Generazione Vincente Napoli Basket, che dopo aver inseguito per tutta la gara ha dovuto arrendersi ad una Reyer Venezia che sembrata sempre in totale controllo della partita.Tra le fila dei napoletani esordio stagionale per Emmitt Williams, rientrato dopo il problema al polpaccio che ne aveva ritardato la preparazione precampionato.Napoli inizia la gara trovando punti nel pitturato grazie a Jacorey Williams, che sembra confermare il recente positivo stato di forma. Il centro della Ge.Vi., per, commette il terzo fallo personale ad inizio secondo quarto ed costretto ad uscire dal campo.I lunghi di Venezia sfruttano i problemi di falli che coinvolgono anche Zerini e Emmitt Williams e cos la squadra orogranata banchetta sotto le plance e scava un vantaggio che Napoli non riuscir pi a recuperae.La GeVi perde cos la seconda gara di fila ed ora chiamata a riorganizzare le idee sfruttando anche la pausa del campionato a causa della finestra dedicata alle nazionali. La squadra anche contro Venezia ha dimostrato di potersela giocare, ma i troppi errori hanno condannato il team partenopeo alla sconfitta.La Generazione Vincente Napoli Basket torner in campo domenica 20 novembre al PalaBarbuto per ospitare Treviso nella gara delle 16. Sar necessario conquistare una vittoria tra le mura amiche per poter dare un nuovo slancio alla stagione ed allontanarsi dalla zona pericolosa della classifica.: Tessitori 11, Spissu 11, Parks 4, Freeman 10, Bramos 8, Moraschini 5, De Nicolao, Granger 4, Chillo 3, Brooks, Willis 5, Watt 21.: Zerini, Howard 19, Johnson 3, Williams E., Michineau 14, Dellosto, Matera, Uglietti 2, Williams J. 19, Stewart 12, Zanotti 1, Grassi.