Francesca Tandoi presenta “When in Rome”

di Adriano Cisternino



Da piccola - racconta - si addormentava solo se i genitori le facevano ascoltare dischi di jazz come ninnananne. Da grande, naturalmente, Francesca Tandoi non poteva che indirizzare i suoi interessi verso la musica afroamericana.Era, insomma, una predestinata ed ha tenuto fede in pieno alle premesse, anche perché appartiene ai non frequenti esempi di musicista la cui presenza vale doppio: piano e voce sono il suo contributo al gruppo che porterà a Napoli mercoledì 9 novembre ad iniziativa del Live Tones.Appuntamento alle 21,30 al Bourbon Street, di via Bellini 52 con il trio Tandoi per la presentazione di “”, l'ultimo lavoro della pianista-cantante romana che si accompagna con Matheus Nicolaiewsky, brasiliano, al contrabbasso e Sander Smeets, olandese, alla batteria.Un trio di musicisti di estrazione e cultura estremamente diversa, ma uniti dal linguaggio della musica e soprattutto del jazz che si nutre di note più che di parole.” esprime dunque la storia dell'incontro fra tre musicisti di origini e culture diverse che fondono i suoni dei loro strumenti in una sintesi amalgamata dall'amore per il jazz.Il risultato è di grande empatia attraverso un assortimento di motivi di varia provenienza: dagli omaggi a Jobim e a Debussy ai pezzi originali della Tandoi scritti in varie occasioni e finalmente tirati fuori dal cassetto.La varietà del repertorio, l'entusiasmo, i virtuosismi dei protagonisti conferiscono alla loro musica una carica che coinvolge il pubblico grazie alla fusione dei tre strumenti ma anche alla carica di swing sprigionata dalla voce della Tandoi.