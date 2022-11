Santa Lucia, di Marco Chiappetta

di Giovanna DArbitrio



dallesordiente registaracconta la storia di Roberto (), scrittore divenuto cieco che dopo 40 anni, per la morte di sua madre, ritorna da Buenos Aires a Napoli, nel quartiere di Santa Lucia.Per lui loccasione di rivisitare la citt in compagnia del fratello Lorenzo (), un musicista mancato, per ricordare i luoghi in cui sono cresciuti. A quanto pare Roberto nasconde un segreto che ha causato la sua partenza e ora Lorenzo vorrebbe scoprirlo.Come molti sanno, Santa Lucia il quartiere di Napoli pi presente nelle canzoni dedicate ai migranti, intrise di profonda nostalgia e Santa Lucia, inoltre, la santa protettrice dei non vedenti, due temi ben interpretati da Renato Carpentieri e Andrea Renzi nel ruolo del fratello che da piccolo era geloso di Roberto pi coccolato dalla madre in quanto ritenuto pi fragile: torna cos la memoria di uninfanzia trascorsa a Napoli, una citt che Roberto ora pu rivivere solo con gli occhi dellimmaginazione e il potere della sua sensibilit.afferma il registaNotevoli regia e sceneggiatura di, il cast includente, la fotografia di, il montaggio dinato a Napoli nel 1991 dove si laureato in Lettere Moderne allUniversit Federico, specializzandosi poi in cinema allUniversit Paris Diderot.Ha iniziato a realizzare cortometraggi all'et di 17 anni, presentati in numerosi festival. Per anni ha realizzato i backstage di film e serie TV per produzioni prestigiose come Warner Bros e Disney, tra cui tutti gli ultimi lavori di Ferzan Ozpetek.Ecco il trailer ufficiale del film: