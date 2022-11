I 40 anni del Jazz Club Lennie Tristano

di Adriano Cisternino



Quarant'anni di vita. Li festeggia in questi giorni il, club dedicato al celebre pianista di origini aversane, uno dei ritrovi della musica afroamericana pi famosi e longevi d'Italia se non d'Europa.Un concerto, una mostra ed un libro per celebrare la ricorrenza. Eventi che sanciranno ancora una volta l'alto spessore culturale dello storico club che ha richiamato e continua a richiamare nomi di grande prestigio del jazz internazionale., il teatro Cimarosa (ore 21) ospiter la celebre band americanache riunisce sul palco Eric Friedlander al violoncello, Uri Caine al piano, Mark Helias al basso e Ches Smith alla batteria.Eric Friedlander, nato nel 1960 a New York dove vive, un raro esempio di virtuoso del violoncello, di formazione classica, rapito dalla passione per il jazz che lo ha portato fra l'altro ad incidere ben venti album da leader.Al suo fianco, il pianista Uri Caine, conosciutissimo da decenni, autorevole esponente del jazz contemporaneo. La parte ritmica del gruppo affidata al contrabbassista Mark Helias, musicista di lunga e prestigiosa esperienza, ed all'eclettico Ches Smith, batterista che passa disinvoltamente anche alle percussioni ed al vibrafono.Un quartetto, insomma, piuttosto singolare, formato da quattro musicisti di talento che propongono un progetto nuovo e perci molto richiesto nel panorama jazzistico internazionale.Il gruppo in tour per l'Europa e marted 8, ventiquattr'ore dopo Aversa, sar di scena alla Casa del Jazz a Roma. Ilriuscito a strappare per s questa data proponendo per l'occasione un nuovo concerto di qualit, come nella sua rinomata tradizione.Le celebrazioni per il quarantennale proseguonocon una mostra-incontro all'hotel Sole di Aversa, in collaborazione con il Rotary Terra Normanna.Fabrizio Perla, storico dirigente del club, moderer la cerimonia alla quale interverranno fra gli altri Francesco Varriale di RadioAltriSuoni, il musicista Pietro Viti e saranno in esposizione le splendide immagini bn di Pietro Previti sugli eventi storici ospitati dal club.Contestualmente sar presentato il libroedito per il quarantennale, con relativo docu-film.Un panorama di eventi, insomma, ad ampio raggio e di grande interesse, che ribadisce l'alto livello culturale del club aversano gi indicato da tanti musicisti come uno dei pochi in Europa dove tutto concorre a fare del buon jazz.