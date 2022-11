Napoli piegato solo su due calci d’angolo

di Mimmo Carratelli

(da: Roma del 02.11.2022)

Sconfitta indolore a Liverpool (0-2) perché il Napoli conserva il primo posto del girone Champions dopo il 4-1 agli inglesi nel match di andata.Il Napoli è stato piegato su due corner, una specialità del Liverpool. In gol Salah all'85' e Nunez al 97'. La partita è stata equilibrata, interpretata magnificamente dal Napoli in chiave difensiva. Il 2-0 punisce eccessivamente gli azzurri che erano andati in gol con Ostigard (53'), ma il Var scorgeva un fuorigioco millimetrico del norvegese.Spalletti esclude Zielinski e inserisce Ndombele, Ostigard centrale con Kim, Olivera a sinistra, Politano dal primo minuto. Da Ndombele vuole più nerbo atletico che Zielinski non offre. E' la vera novità nella squadra azzurra.Klopp apparecchia un Liverpool rivoluzionato e inizia rinunciando a una punta (Nunez) per un centrocampista in più (Jones) sulla fascia sinistra. Due attaccanti, Salah e Firmino che contrasta Lobotka con lo slovacco basso davanti alla difesa.Nella metà campo inglese, Fabinho ha libertà di giocare, ma è troppo lento. Al centro della difesa, Konate (1,94) in coppia con van Dijk (1,93), l'olandese su Osimhen e Konate in soccorso ad Alexander-Arnold su Kvaratskhelia.Alexander-Arnold rimane bloccato in difesa, mentre si sgancia l'altro terzino, il greco Tsimikas sulla fascia sinistra. C'è il vecchio Milner (36 anni) sulla linea mediana su Ndombele, dall'altro lato Thiago Alcantara contro Anguissa. A Klopp mancano gli infortunati Diego Jota e Luis Diaz per l'attacco, Matip per la difesa.È un Liverpool che teme il Napoli e rafforza gli ormeggi. Vuol prendersi la partita giocandola a strappi. Nel primo tempo, la pressione del Liverpool costringe il Napoli a difendere con improvvisi lanci sulle fasce a Politano e a Kvaratskhelia. Appare isolato Osimhen. La partita corre sul filo dell'equilibrio nonostante la supremazia del Liverpool nel giocare palla (52% di possesso nella prima parte della gara).Un'uscita di Meret costringe Jones a concludere oltre la traversa (5'). Il primo tiro azzurro è di Ndombele, su uno spunto di Kvaratskhelia, parato da Alisson senza difficoltà (28'). Alla ribalta Meret, gran volo e respinta, sulla conclusione di Thiago Alcantara, l'unico vero tiro pericoloso dei primi 45 minuti.Il Napoli regge bene il confronto fisico con gli inglesi. Kim domina in difesa e Olivera, in più di una occasione, spegne l'iniziativa di Salah. Puntuale anche Ostigard nello spazzare l'area azzurra.Si va alla ripresa sullo 0-0. Il Liverpool accentua la pressione, ma il Napoli difende con ordine. Un partitone di Lobotka davanti alla difesa. Il Napoli contiene il Liverpool senza affanno.Cede Milner per noie muscolari ed entra Elliot, un'ala a destra (46'). Il gol annullato a Ostigard infiamma l'Anfield e dà nuove energie al Liverpool. Ma su azione manovrata, gli inglesi non hanno mai via libera.Il Napoli si difende senza buttar via la palla e inscena più di una azione di rimessa, però non va mai al tiro pericoloso. Osimhen, generoso nel fare allungare la squadra, è sovrastato da van Dijk e Kvaratskhelia è sempre chiuso a sinistra. Ha più libertà Politano che, al 69', cede il posto a Lozano.Il Liverpool è molto attento in difesa e rafforza il centrocampo con i rientri di Firmino e la collaborazione di Jones. Hanno difficoltà a costruire sia Anguissa che Ndombele, mentre Lobotka bada soprattutto a proteggere la difesa e a rilanciare. La palla però torna sempre verso l'area di Meret.La supremazia del Liverpool non si discosta da quella del primo tempo. Il Napoli regge alla grande. Klopp inserisce Nunez, un terzo attaccante, per Jones (72'), ma il Liverpool non diventa più minaccioso, la fase difensiva del Napoli è sempre notevole.Cominciano a mancare le energie e Spalletti vuole proteggersi. Dentro Elmas per Kvaratskhelia e Zielinski per Lobotka (82'). Si va verso un finale che il Napoli dà l'impressione di reggere.Ci vogliono due calci piazzati per assicurare il successo al Liverpool (prima sconfitta stagionale del Napoli, ci siamo levati il pensiero). Sul primo corner Meret inchioda sulla linea il colpo di testa di Nunez, ma la palla è dentro. Liverpool in vantaggio.Klopp rinvigorisce la squadra con gli ingressi di Carvalho per Firmino, Bajcek per Thiago Alcantara, Ramasay per Alexander-Arnold sfinito dalla marcatura su Kvaratskhelia.Spalletti replica con Simeone per Osimhen e Raspadori per Nombele. Ma la partita può considerarsi finita. La resistenza del Napoli avrebbe forse meritato il pareggio. Ma ormai è andata. Il raddoppio di Nunez, ancora su calcio d'angolo, avviene allo spirare del recupero (97'), favorito dal secondo colpo di testa di van Dijk.Napoli battuto ma non bocciato in Europa. Sabato a Bergamo per confermare il predominio in Italia.: Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka (82' Zielinski), Ndombele (88' Raspadori); Politano (69' Lozano), Osimhen (88' Simeone), Kvaratskhelia (82' Elmas).: Alisson; Alexander-Arnold (87' Ramsay), Konate, van Dijk, Tsimikas; Milner (48' Elliot), Fabinho (87' Carvalho), Thiago Alcantara (87' Bajcetic); Salah, Firmino, Jones (72' Nunez).: Stieler (Germania): 85' Salah, 97' Nunez.52-4815-9 (5-2 in porta)411-3675' JONES, alto; 9' Kvara, fuori da fuori area18' Salah, facile Meret28' Ndombele, parato29' MERET respinge su Thiago Alcantara30' Jones testa, alto49' Kvara, fuori; Salah, alto53' il VAR annulla gol di Ostigard60' Kvara, parato65' Elliot, altissimo76' Lobotka lento, parato79' Osimhen, fuori81' MERET annulla Salah82' Kvara a giro, alto88' CARVALHO, alto90' Raspadori, alto.Liverpool-Napoli 2-0Rangers-Ajax 1-315 punti Napoli (gol 20-5)15 punti Liverpool (16-6)6 punti Ajax (11-16);0 punti Rangers (2-22).Napoli da primo e Liverpool da secondo agli ottavi. Ajax in Europa League.