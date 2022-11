A testa alta nella tana di Anfield

di Mimmo Carratelli

(da: Roma del 01.11.202 )

Il Napoli della supremazia in Italia e del primato in Europa si infila stasera nell'urlo di Anfield, la tana tempestosa dei reds, per lasciare ancora una volta il segno del suo gioco impareggiabile. Glielo impone questa sua stagione strepitosa.Contro il Liverpool gli azzurri si giocano (relativamente) il primo posto del girone Champions che eviterebbe un sorteggio degli ottavi pi impegnativo.Il Napoli potrebbe anche perdere in una certa misura senza fallire l'obiettivo, ma non squadra di calcoli e convenienze. A Liverpool giocher per vincere.un Napoli che non si "adatta" all'avversario e non si impiglia in marchingegni tattici. Fa il suo gioco puntuale e spumeggiante per essere sempre padrone delle partite. E ha una difesa capace di reggere gli urti pi forti.il Liverpool che deve venir fuori in una stagione poco felice, a met classifica in Premier e bastonato dal Napoli in Champions. Non pi la macchina da guerra di Klopp. Qualcosa s' inceppato. Salah a trent'anni ha perso lo smalto dei tempi magnifici e non c' pi Sadio Man ceduto al Bayern per 32 milioni, la difesa non impenetrabile.Gli infortuni sono stati tanti, ancora indisponibili Diego Jota, Matip, Luis Diaz, Robertson l'ultimo a cedere. Nel gioco dei cinque cambi, il Napoli sembra avvantaggiato.Sabato, il Liverpool si fatto infinocchiare in casa dal Leeds (1-2) prendendo il secondo gol a un niente dalla fine su un traversone di Wilfied Gnonto, l'italiano di genitori ivoriani che tra i nuovi ragazzi di Mancini.stata una partita di palloni lunghi, scaraventati in profondit e da un lato all'altro del campo. Il portiere del Leeds ha sventato tre conclusioni di Nunez, una di Salah, una di Firmino. Il Liverpool ha attaccato a testa bassa, infilato in contropiede.Sembrava essersi rilanciato, il Liverpool, dopo le vittorie sul Manchester City e sul West Ham. La sconfitta fuori casa col Nottingham e quest'ultima col Leeds all'Anfield lo hanno ricacciato in una stagione complicata. Appena due vittorie nelle ultime sette partite.La sfida col Napoli lo solleciter ad una prestazione d'orgoglio e aggressivit. Ma dovr pur preoccuparsi degli azzurri, il potenziale offensivo di Spalletti mette paura a tutti. Attaccher con lanci lunghi, sfuggendo al centrocampo napoletano, e marteller di cross l'area di Meret.La difesa col gigantesco Kim pu reggere. Se poi il Liverpool dovesse allungarsi, il Napoli potrebbe punirlo severamente rilanciando la palla a Osimhen e a Kvaratskhelia.Il Napoli sa giocare di spada e di fioretto e ha le soluzioni per affrontare qualsiasi partita. Un gol di Raspadori, il fioretto, e un gol di Osimhen, la spada, hanno risolto le partite complicate contro Spezia a Roma.Poich gli esami non finiscono mai, e c' una certa maliziosa attesa di vedere un Napoli pi "", diciamo pure alla prima sconfitta, Liverpool definir meglio la statura europea degli azzurri e, sabato prossimo, l'Atalanta a Bergamo indicher il livello di prepotere del Napoli in Italia (intanto il Milan si allontanato a sei punti e c' proprio l'Atalanta a cinque).La scossa che sa dare l'Anfield, una gabbia rossa con la famosa curva Klop urlante, notevole, superiore alla muraglia giallorossa dell'Olimpico che il Napoli ha gi provato senza patirla.Gli spalti dell'Olimpico sono lontani dal terreno di gioco, quelli dell'Anfield incombono sul campo.Il Napoli non dovrebbe soffrire pi di tanto l'"assedio" del tifo inglese. Le condizioni ambientali potranno incidere all'inizio, poi il Napoli entrer bene in partita affrontando il prevedibile assalto dei reds che partiranno ventre a terra fiondando palloni verso l'area azzurra. Il Liverpool vorr spaventare il Napoli al pronti via per smontarne immediatamente i congegni di gioco.Nell'unico girone di Champions senza pareggi, Liverpool-Napoli potrebbe segnare la prima "x". Nel Napoli da verificare Anguissa e Zielinski, la condizione fisica del primo e la determinazione del secondo (due gol al Liverpool all'andata, uno su rigore).La difesa lavorer sodo con l'aiuto di centrocampisti e attaccanti che rientrano contro il tridente Salah-Firmino-Nunez, quest'ultimo si annuncia come il pi pericoloso.