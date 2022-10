Il Napoli Basket perde al supplementare

di Mario Triggiani



Stavolta il tempo supplementare non arride alla Generazione Vincente, che dopo la vittoria allovertime di domenica scorsa a Pesaro ha dovuto arrendersi alla Pallacanestro Trieste dopo aver giocato alla pari per 45 minuti.Dopo un ottimo avvio di Napoli, con gli azzurri trascinati da Stewart e Michineau, qualcosa si inceppa nella fase difensiva dei partenopei, con Trieste che riesce a trovare punti facili in penetrazione e dalla lunga distanza.La gara prosegue, cosi, sui binari dellequilibrio, con numerosi tentativi delle due squadre di piazzare la zampata decisiva sempre prontamente annullati dallavversaria.I punti di Napoli vengono per lo pi da intuizioni dei singoli, con Robert Johnson che buca ripetutamente la retina di Trieste dalla media distanza.Si arriva cos agli ultimi minuti, quando un canestro di Michineau porta il punteggio in parit e sul capovolgimento di fronte Trieste non trova il canestro sulla sirena.Al tempo supplementare Napoli trova il +3, ma non riesce a chiudere definitivamente la gara e cos gli avversari recuperano lo svantaggio fino ad arrivare a +3 dalla lunetta.Napoli costruisce un ottimo tiro, ma il ferro sputa il tentativo da tre allo scadere di Stewart che avrebbe sancito un nuovo supplementare e cos Trieste fa sua la posta in palio.La formazione giuliana trova cos la sua prima vittoria in campionato dopo aver rimediato quattro sconfitte, mentre Napoli pu recriminare per un successo che sembrava a portata di mano ed alla fine invece svanito soprattutto per gli errori dei giocatori in canotta azzurra.Il prossimo impegno per la Generazione Vincente Napoli Basket sar domenica prossima a Venezia dove affronter alle ore 19:30 una delle migliori squadre del campionato con l'obiettivo di recuperare i punti persi e dare un nuovo slancio al proprio campionato.i: Zerini 2, Howard 8, Johnson 23, Michineau 10, Agravanis 4, Dellosto ne, Matera, Uglietti 2, Williams 20 ,Stewart 16, Zanotti 7, Grassi.: Gaines 29, Pacher 14, Bossi 2, Davis 11, Spencer 4, Rolli, De Angeli 6, Campogrande, Vildera 8, Bartley 21.