Gli azzurri sull'otto volante

di Mimmo Carratelli

(da: Roma del 29.10.2022)

Il Napoli sull'otto volante. Otto giorni sulla giostra azzurra, chi entra e chi si riposa, chi d il cambio, chi cambia le cose, chi gioca e si diverte, chi aspetta e sfonda le partite, otto giorni per tutti gli azzurri, titolari e diversamente titolari, oggi il Sassuolo al "", marted a Liverpool e sabato prossimo a Bergamo.Tre partite sullo slancio di dodici vittorie consecutive, una valanga di gol (36) nella striscia di tutte vittorie in Italia e in Europa, record, elogi e meraviglia.Persino Spalletti si scioglie e batte le mani, per, attenzione, le batte per chi rientra e aiuta la difesa (Politano e Raspadori), per chi in difesa un animale da difesa (Kim), per chi gioca meno ma sempre pronto (Simeone), mentre tutti evidenziano la serenit del gruppo, niente gelosie, niente musi lunghi, capipopolo e gerarchie.la storia di una stagione strepitosa, 23 azzurri in 16 partite (14 vittorie, 2 pareggi), tra campionato (11 partite) e Champions (5), Napoli imbattuto, quelli che giocano sempre (Meret, Di Lorenzo, Lobotka, Zielinski, Politano) e chi entra dalla panchina (12 volte Elmas; spazio per il giovane Gaetano, 5 presenze, per Zanoli e Zerbin), Kvaratskhelia cannoniere in campionato (5 gol), Raspadori e Simeone golador in Europa (4 reti), difensori che segnano (Di Lorenzo, Kim, Ostigard, Olivera, Juan Jesus) nella strabiliante cooperativa del gol (16 giocatori sul tabellino dei marcatori).anche un Napoli che non si fa schiacciare dal ruolino strepitoso e dagli osanna in Italia e in Europa, ma, come fa notare Spalletti, dopo ogni successo tutti corrono ad allenarsi, hanno voglia di lavoro per migliorarsi, nessuno si defila, si fermano solo gli infortunati (Osimhen, Rrahmani, Anguissa).il segreto di una brigata allegra che ha riportato i tifosi al "Maradona", lo stadio pieno come ai tempi di Sarri e di Diego.Ogni partita un nuovo inizio, nessun appagamento, niente ancora stato fatto di decisivo, i traguardi sono lontani. Ogni partita deve essere una nuova conquista, "" come si suole dire, perch la tensione sia sempre alta e niente scontato, ora gli avversari ci mettono qualcosa in pi perch mettere in difficolt e strappare punti a questo Napoli d prestigio, accresce l'autostima, fa notizia.Il Napoli schiacciasassi non si compiace, non si specchia nella gloria dei successi raccolti. Domani sempre un altro giorno. E oggi c' il Sassuolo per il primato in Italia, fra tre giorni il Liverpool per il primato in Europa.Nessun dorma. Ma sono sveglissimi gli azzurri. Tornano in pista Osimhen e Kvaratskhelia, forse Anguissa per il Napoli double-face, diverso ma sempre uguale negli schemi di gioco e nella voglia di fare. Il ventaglio di soluzioni esalta il lavoro di Spalletti.Il Sassuolo pu essere avversario pericoloso per la sua sfrontatezza, per il gioco coraggioso, per il suo 4-3-3 irrinunciabile (0-3 a Torino con la Juve, 0-0 col Milan e 1-2 con l'Inter in casa), suo marchio inconfondibile, sostenuto da interpreti vivaci. Un club che si rinnova e si rilancia sempre.Ha ceduto Raspadori proprio al Napoli, il gigantesco Scamacca al West Ham, ma va sempre avanti, c' ancora Berardi, appena reduce da un secondo infortunio, e c' un nuovo "", l'Agostino Alvarez, ventunenne uruguayano, centravanti rapido, tecnico, dribblatore, anche ala all'occorrenza, ci sono il romano Frattesi nuova "" di centrocampo, il minuscolo francese Maxime Lopez regista a tutto campo, Obiang e Traor che sanno muovere la palla.Il Sassuolo far il suo gioco senza chiudersi a doppia mandata, cercando di imporre velocit e dinamismo per pungere il Napoli, per non lasciarlo mai tranquillo. Ma la squadra azzurra diventata matura, fiuta gli ostacoli, sa come aggirarli, di impeto o di saggezza, ha imparato a tenere in pugno le partite anche abbassandosi, cedendo il possesso-palla, difendendosi.Se sar una partita "", come il dna del Sassuolo promette, avremo oggi pomeriggio al "" i fuochi di artificio senza pensare al Liverpool. E coi cinque cambi, palcoscenico azzurro ampio per regalare un altro match da applausi.