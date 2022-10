Il Napoli Basket espugna Pesaro dopo un supplementare

di Mario Triggiani



La Generazione Vincente Napoli Basket conquista un importantissimo successo a Pesaro sconfiggendo la Carpegna Prosciutto dopo un tempo supplementare.Napoli va subito in vantaggio grazie ad un Agravanis in serata di grazia. Lala greca trova ripetutamente il canestro dal pitturato ed in difesa annulla i lunghi avversari.Pesaro recupera grazie ad una serie di triple che colpiscono il bersaglio. La partita continua cos sui binari dellequilibrio.Williams sbaglia ripetutamente dalla lunetta e la frustrazione per la scarsa precisione gli fa commettere qualche errore di troppo anche in fase di realizzazione.A tenere a galla il team partenopeo ci pensano dunque le triple di Howard e le penetrazioni di Michineau.Pesaro prova lallungo a met quarto quarto, ma Williams torna il dominatore darea delle prime gare di campionato e conquista rimbalzi importantissimi sotto entrambi i canestri.Quaranta minuti non bastano ad avere un vincitore e cos si va ai tempi supplementari, con Pesaro che tenta in tutti i modi di far sua la gara ma la difesa di Napoli impeccabile e dalla lunetta Stewart ed Agravanis non sbagliano i liberi decisivi per regalare il successo agli azzurri.Con questa vittoria la GeVi arriva a quattro punti in classifica e pu guardare con pi serenit allimmediato futuro.La serie A si sta rivelando ancora una volta un campionato imprevedibile, quindi ogni successo, soprattutto se esterno, ha un grandissimo valore.Il prossimo incontro della Generazione Vincente Napoli Basket sar domenica prossima, 30 ottobre, quando la squadra azzurra affronter al PalaBarbuto la Pallacanestro Trieste per cercare di conquistare altri due punti fondamentali per allontanarsi dalla zona calda della classifica.: Kravic 15, Abdur-Rahkman 20, Visconti, Moretti 24, Tambone 4, Stazzonelli, Mazzola 6, Charalampopoulos 5, Tot 4, Cheatam 19.: Zerini 5, Howard 23, Johnson 2, Michineau 15, Agravanis 19, Dellosto, Uglietti 3, Williams 17, Stewart 13, Zanotti 2, Sinagra, Grassi.