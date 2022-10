Astolfo, di Gianni Di Gregorio

di Giovanna DArbitrio



, il nuovo film di, racconta la storia di un tranquillo pensionato, Astolfo (), placido pensionato romano che viene sfrattato dal suo appartamento e pertanto decide di tornare a vivere in un paesino dove esiste ancora un fatiscente palazzotto nobiliare appartenente alla sua famiglia.Purtroppo nella casa trova degli strani abusivi che vivono l, un sindaco, suo vecchio amico che ha costruito sulle terre appartenute in passato alla sua famiglia, e un prete invadente che ha murato il suo salone e occupato alcune stanze.Per fortuna l'amore per Stefania (), una bella signora presentatagli dal cugino, dar un senso nuovo alla sua vita.Il regista mette in evidenza ci che di buono rimane nei piccoli centri, lontani dalla vita caotica delle grandi citt: le relazioni umane, l'amicizia, l'aiuto reciproco, i buoni sentimenti.Gianni Di Gregorio, non solo regista ma anche interprete del film, d vita ad un personaggio bonario e ironico, supportato dalla brava Stefania Sandrelli.Nelle note di regia di Gianni de Gregorio leggiamo quanto segue: "i".Tra gli interpreti ricordiamo ancheNotevoli sceneggiatura di, fotografia di, montaggio di, le musiche diGianni Di Gregorio (Roma, 1949), attore, regista e sceneggiatore. Ha curato la sceneggiatura di numerosi film, contribuendo anche nel ruolo di attore e regista del film, per cui nel 2009 ha ottenuto il David di Donatello per il miglior regista esordiente e nella stessa edizione anche il premio come migliore sceneggiatura per il filmTra le sue sceneggiature pi popolari ricordiamo ancheAltri suoi film di successo sono(2011),(2014),(2019).Ecco il trailer del film