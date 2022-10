Il Colibrì, di Francesca Archibugi

di Giovanna D'Arbitrio



Presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2022,, diè tratto dall'omonimo romanzo di Sandro Veronesi, vincitore del Premio Strega 2020.Il libro di Veronesi, edito dalla Nave di Teseo, viene così presentato: “”.ha affermato che “”. (Corriere della Sera).Il film si attiene nel complesso alla trama del libro e ci racconta la storia di Marco Carrera (), un dottore affermato, che ricorda sua drammatica vita in numerosi flash back: da adolescente ha conosciuto in vacanza Luisa Lattes (), una ragazza francese, ma il loro rapporto si è poi spezzato per la tragica morte della sorella Irene, suicidatasi a 24 anni.Marco accusa il fratello Giacomo () di non aver avuto cura di Irene, ma forse si sente in colpa perché proprio quella sera stava con Luisa. Grande il dolore dei genitori, della madre Letizia (), e del padre, Probo ().Marco e Luisa continueranno a vedersi e a scriversi per molti anni, si incontreranno a Parigi, ma non tradiranno le rispettive famiglie. Per Marco lei resterà sempre la donna della vita, pur avendo sposato Marina () dalla quale ha avuto la figlia Adele (), un matrimonio infelice. Marina frequenta uno psicoterapeuta, Daniele Carradori () ed è proprio lui a cercare di proteggere Marco nelle prove più dure della vita, sostenendolo nei momenti difficili.Sandro Veronesi ha espresso un giudizio positivo sul film affermando quanto segue: “”.Un bel film supportato da un buon cast, dalla fotografia di, il montaggio di, le musiche diEcco il trailer ufficiale.