Vincere senza esagerare

di Mimmo Carratelli

(da: Roma del 16.10.2022

)

Trentanove gol, 22 in campionato, 17 in Champions, migliore attacco in Italia e in Europa, quattordici giocatori a segno, in testa Kvaratskhelia 7 centri (due in Europa), quattro gol al Liverpool, dieci all'Ajax, cinque al Verona, quattro a Monza e Cremonese. Uno scialo. Ma non che, ora, alla vigilia di una partita del Napoli, si debba pensare solo quante reti segneranno gli azzurri.Napoli-Bologna, stasera al "Maradona", non sar un tiro a segno. la vittoria che conta. Se basta un gol, come con lo Spezia (all'89'!), va benissimo, non bisogna storcere il naso. Ma questo Napoli pare proprio non accontentarsi.Il fatto che il Bologna, terzultima difesa del campionato (17 gol), mai vinto fuori casa, un punto nelle ultime tre partite a guida Thiago Motta, stuzzica il tifoso che ormai va allo stadio come al luna park.Attenzione, ora gli avversari di fronte al "fenomeno Napoli" si copriranno bene. Ricordarsi dell'1-1 col Lecce che gravita, col Bologna, in fondo alla classifica.Il 4-2-3-1 bolognese sembra un azzardo. Medel giocher a ridosso della difesa, sar pi verosimilmente un 5-4-1 affidando al gambiano Barrow (Arnautovic col mal di schiena) i colpi d'attacco col contorno delle mattane offensive di Orsolini, giocatore che o brilla o si autoesclude.Chi far riposare Spalletti? Nella seconda gara con l'Ajax gli azzurri hanno tenuto un ritmo meno frenetico e concesso il possesso-palla agli olandesi gestendo la gara da padroni assoluti anche a ridosso dell'area di Meret. Le partite ogni tre giorni riducono la "benzina".possibile che per restituire il centro-sinistra a Kim (non disinvolto a destra mercoled contro l'Ajax) giocher Ostigard al posto dell'infortunato Rrahmani. A centrocampo ci sar Ndombele (per Anguissa fermo per due settimane) che ha bisogno di giocare per entrare in forma, la voglia tanta, la precisione meno, l'ex Tottenham a volte parte frenetico perdendo palla, gli piace molto catapultarsi in attacco.Imprescindibile il devastante Kvaratskhelia, staffette possibili Raspadori-Simeone e Politano-Lozano, e poi (pi che Cattelan) c' Osimhen.Sul fronte offensivo Spalletti ha ampie scelte e alternative, con Raspadori si attacca in un modo, con Osimhen in un altro. la ricchezza del Napoli che sinora rimasto a secco solo a Firenze.Il Bologna non ha mai subto pi di due gol (solo a Torino tre dalla Juventus), segno che in difesa pu reggere. Lo limita l'attacco "indecente", otto reti in nove partite, tre gare senza segnare.In tutti i modi, si d per scontata la vittoria del Napoli chiamato a sfruttare un calendario favorevole sino alla sosta.Sinora gli azzurri hanno affrontato Lazio e Milan (sei punti, fuori casa) e sette avversari di medio livello (17 punti). Nelle sei partite che mancano, il Napoli giocher fuori casa con Roma e Atalanta, poi quattro squadre medie al "Maradona". In gennaio, sino alla fine del girone d'andata, gli toccher giocare a Milano con l'Inter e a Torino con la Juventus.