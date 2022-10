Una trasferta degli azzurri da non fallire

di Mimmo Carratelli

(da: Roma del 09.10.2022)

Domanda birichina: la Cremonese pi forte dell'Ajax? Certo che no. La Cremonese, neopromossa, penultima e ha il penultimo attacco e la penultima difesa, non ha ancora vinto (tre pareggi, cinque sconfitte) e si gi schiantata contro le squadre dell'alta classifica: 0-1 con la Roma, 1-3 con l'Inter, sul proprio campo 0-4 con la Lazio.Ma siamo in Italia dove "" e "". E molti aggiungono: il Napoli l'anno scorso ha perso lo scudetto contro le piccole: in casa 0-1 con lo Spezia e con l'Empoli. Fandonie. Nel girone di ritorno, il Napoli perse a Empoli (2-3) una partita gi vinta, ma cedette in casa alla Fiorentina (2-3) e al Milan (0-1) che fil via verso lo scudetto.Non furono proprio le "" a frenare il Napoli. Per il ricordo delle sconfitte contro le "" permane, cos oggi si dice: attento Napoli alla Cremonese perch, si sa, "".Diciamo la verit, se il Napoli non vince a Cremona sarebbe pi che clamoroso. scontato che Spalletti far un po' di turn-over. Ma con i cinque cambi e la "" ampia e di qualit, la partita tutta nelle mani e nei piedi del Napoli. Insegue minaccioso il Milan, ieri 2-0 alla Juventus, e oggi si gioca, Udinese-Atalanta. Il Napoli non pu fallire accennando a una mini-fuga.Che cosa pu fare la Cremonese? Giocare a viso aperto e senza la necessaria furia agonistica, come contro la Lazio, sarebbe un "". La domanda : la Cremonese ha il carattere e i giocatori per fare un super-catenaccio e agire in contropiede? Sarebbe la sua minima chance per mettere in difficolt il Napoli.La squadra lombarda ha difensori di stazza (il georgiano Lochoshvili 1,91, l'altro centrale Bianchetti 1,89) e centrocampisti pi di manovra che di interdizione. Il Napoli potrebbe essere stanco dopo il turno di Champions (marted), ma la qualit tecnica di cos alto livello da sopperire a una condizione non brillante. In attacco, la Cremonese conta su un corazziere punta centrale, Ciofani (1,91), e su un paio di giocatori veloci, il nigeriano Okereke e il ghanese Gyan. Al Napoli basta un po' di attenzione.Ecco il punto. Al Napoli non dovranno mancare concentrazione e determinazione. La vittoria bisogna conquistarla. Si vince sul campo dimenticando che, sulla carta, la partita sia facile. A Cremona non si va in gita e non ci sono vittorie scontate. Bisogner giocare senza avventarsi e frenesia, senza la suggestione della goleada di Amsterdam. una partita da affrontare da squadra "", soprattutto senza distrazioni. Il Napoli ha soluzioni molteplici per prendersi la partita.Inutile girarci attorno. Il Napoli strafavorito a Cremona. Non si attendono smentite.