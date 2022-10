Serata di blues con Poggi e Polverari

di Adriano Cisternino



Sar una serata di jazz diversa dalle altre. Perch il filo conduttore della scaletta parler esclusivamente il linguaggio del blues, cio di quella musica che viene generalmente indicata come la madre (o il padre, fate voi) del jazz.ama dire al suo pubblico Fabrizio Poggi, riproponendo una frase scritta su un muro di un negozio di dischi nel Mississipi.Armonicista e cantante, classe '58, da Voghera, Poggi ormai un profeta del blues ormai, se non il profeta italiano, molto apprezzato e molto premiato anche all'estero e soprattutto negli Stati Uniti che del blues sono la patria.Al suo fianco il chitarrista Enrico Polverari, sardo di Cagliari, 49 anni, anche lui fulminato dal blues dopo le prime esperienze musicali e quindi complice perfetto di Poggi, al quale legato da un ormai solido sodalizio artistico che dura da oltre quindici anni e che li indica simpaticamente come iPoggi e Polverari si esibiranno a Napoli gioved 13 ottobre nella chiesa Anglicana di via San Pasquale alle 19,45 per l'ultima delle Jazz evening curate da Emilia Zamuner, previste a luglio dall'associazionee rinviate per eccesso di temperatura.Folgorato negli anni Settanta da Muddy Waters e dall'armonica di Paul Butterfield nel filmdi Martin Scorsese, Fabrizio Poggi decise che il blues sarebbe stato la sua musica.E cavalcando decisamente questo suggestivo filone stato in America, in pellegrinaggio nei luoghi sacri del blues, lungo il Mississipi, dove ha incontrato vecchi bluesmen che gli hanno raccontato storie antiche di blues e lo hanno fatto suonare in luoghi dove il blues nato.E l, con la sua inseparabile armonica, ha suonato e ascoltato blues, ma ha anche inciso dischi, fatto dei tour con musicisti americani vivendoPassione e determinazione dunque lo hanno portato in giro per l'America e poi anche per l'Europa e l'Italia, per cui oggi legittimamente considerato il pi americano dei bluesman italiani ed europei.La sua musica coinvolgente, nella semplicit del suo strumento, nella vocalit con cui ne integra l'efficacia, nella gestualit con cui chiama anche il pubblico a salire sul treno del blues e diventare con lui protagonista di uno spettacolo che racchiude in unpalco e platea.Varie volte in Campania, prima volta a Napoli citt, Poggi annuncia una serata che sar:Sar insomma un viaggio attraverso la musica pi autentica, la musica dell'anima, quella che nacque e si diffuse pi di un secolo fa per guarire le pene quotidiane della vita.Le pene della vita purtroppo non sono mai finite e quindi il blues pi attuale che mai.